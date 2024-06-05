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Новости Война
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В оккупированный Бердянск россияне перебрасывают преимущественно новую технику, - заместитель председателя райсовета Дудукалов

Рашисти перекидають до Бердянська нову техніку

Российские военные перебрасывают во временно оккупированный Бердянск преимущественно новую технику.

Об этом заявил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Бердянск является логистикой и тылом для врага. Мариупольские коллеги постоянно сообщают, что оккупанты перебрасывают от них технику на наше направление. Но военные обозреватели говорят, что каждый день ВСУ уничтожают техники больше, чем россияне перебрасывают", - отметил он.

По словам Дудукалова, техника, которую перебрасывают оккупанты в Бердянск, является преимущественно новой.

"То есть с новой маркировкой, и выглядит, как та, что заново произведена. Это преимущественно колесная техника. Это лафеты, которые везут гусеничную технику, бронированные машины. Если эта техника остается у нас, то она преимущественно едет погибать в Запорожскую область или на Донетчину",- добавил заместитель председателя райсовета.

Также смотрите: Оккупанты на Херсонщине обнаружили в своих бутылках газировки яд: "Повезло просто, что оно не растворилось до конца". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) Бердянск (443)


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Топ комментарии
+2
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оце опудало мабуть ще й гроші з бюджету отримує за свої кукурікання
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05.06.2024 10:35
+2
Хіба не можна цьому завадити?
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05.06.2024 10:44
+2
Тим паче використання західної зброї по своїй території без жодних обмежень!
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05.06.2024 10:54
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оце опудало мабуть ще й гроші з бюджету отримує за свої кукурікання
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05.06.2024 10:35 Ответить
Не мабуть, а абсолютно точно. Як і опудала з "маріупольскьих колег", що повідомляють і без того очевидні речі. Ось їх заробітки https://www.0629.com.ua/news/3727190/zastupniki-mera-mariupola-vperse-z-pocatku-povnomasstabnoi-vijni-vidkrili-deklaracii-so-voni-pokazali
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05.06.2024 10:44 Ответить
Оборонка кацапів працює на повну потужність доки наші партнери збирались закінчити війну .... списаною технікою. У кацапів два танкових заводу, і я щось не бачу Т-55 чи 54 на фронті. Зі складів. А партнери пишаються своїми М113 часів в'єтнамської війни. Що це ? Захід у бовдурах чи кацапи найпередова країна світу ??? Якщо Захід бажає Україні перемоги, то на Заході повинні працювати щонайменше десяток військових заводів ********* озброєння. Кошти у них є. Не тереба казати вони нам нічого не винні ! Винні. Мирним небом, і сонцем над Парижем чи Берліном. Вони свою хоробрість загубили у часи Другої світової війни !
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05.06.2024 10:41 Ответить
Тобто кацапи а атаку на гольф-карах ходить від надлишків нової техніки...
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05.06.2024 10:45 Ответить
Скинули Каби. Дуже швидко під'їхали на баггі. Кинули баггі. Пішли в атаку. Профіт. Чому б не БТР? БТР першочергова мета і під час атаки швидше за все буде знищений. А баггі не шкода.
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05.06.2024 10:55 Ответить
Видно що ви великий поціновувач z-ваєнкорав. Тому що така атака спрацьовує лише в теорії. В реалі це смертники - якщо оборона подавлена туди можна зайти і пішки, якщо ні то на броні шансів на порядок більше ніж на мотоциклі...
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05.06.2024 11:17 Ответить
Коли противник прочухається, то насамперед вдарить по танку або БТР дроном, ракетою, гранатою. Так що в баггі є толк. Не завжди звичайно. Іноді краще БТР.
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05.06.2024 11:38 Ответить
І т55 і Т54 вже підбито і не по одному. Т62 вже десятки якщо не сотні знищено. До речі кацапня виробляє зараз із "нового" тільки Т80 (навіть Т90 нерентабельним вийшов не те що срАмата) - то можеш порахувати скільки їх в загальній масі підбитих зараз виходить, при тому що вони ті ж 80-ки і зі складів знімають.
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05.06.2024 10:55 Ответить
Кожен кацапський танк знищено з пруфами. Можеш сходити на Орікс і насолодитись. На відміну від канашекава...
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05.06.2024 11:19 Ответить
Угу, дуже рентабельно коли машина за 3-5 лямів виноситься 2-3 фпвшками по 500 баксів.
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05.06.2024 11:29 Ответить
А кажуть шо у кацапів техніка закінчується...
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05.06.2024 10:42 Ответить
У них не закінчується оборонка і терпіння, на відміну від нас.
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05.06.2024 11:16 Ответить
Хіба не можна цьому завадити?
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05.06.2024 10:44 Ответить
Тим паче використання західної зброї по своїй території без жодних обмежень!
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05.06.2024 10:54 Ответить
Окрім Томогавками !!!
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05.06.2024 11:17 Ответить
 
 