В оккупированный Бердянск россияне перебрасывают преимущественно новую технику, - заместитель председателя райсовета Дудукалов

Российские военные перебрасывают во временно оккупированный Бердянск преимущественно новую технику.

Об этом заявил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Бердянск является логистикой и тылом для врага. Мариупольские коллеги постоянно сообщают, что оккупанты перебрасывают от них технику на наше направление. Но военные обозреватели говорят, что каждый день ВСУ уничтожают техники больше, чем россияне перебрасывают", - отметил он.

По словам Дудукалова, техника, которую перебрасывают оккупанты в Бердянск, является преимущественно новой.

"То есть с новой маркировкой, и выглядит, как та, что заново произведена. Это преимущественно колесная техника. Это лафеты, которые везут гусеничную технику, бронированные машины. Если эта техника остается у нас, то она преимущественно едет погибать в Запорожскую область или на Донетчину",- добавил заместитель председателя райсовета.

Также смотрите: Оккупанты на Херсонщине обнаружили в своих бутылках газировки яд: "Повезло просто, что оно не растворилось до конца". ВИДЕО