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Новини Війна
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До окупованого Бердянська росіяни перекидають переважно нову техніку, - заступник голови райради Дудукалов

Рашисти перекидають до Бердянська нову техніку

Російські військові перекидають до тимчасово окупованого Бердянську переважно нову техніку.

Про це заявив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Бердянськ є логістикою й тилом для ворога. Маріупольські колеги постійно повідомляють, що окупанти перекидають від них техніку на наш напрямок. Але військові оглядачі кажуть, що кожного дня ЗСУ знищують техніки більше, ніж росіяни перекидають", - зазначив він.

За словами Дудукалова, техніка, яку перекидають окупанти у Бердянськ, є переважно новою.

"Тобто з новим маркуванням, і виглядає, як та, що наново вироблена. Це переважно колісна техніка. Це лафети, які везуть гусеничну техніку, броньовані машини. Якщо ця техніка залишається в нас, то вона переважно їде гинути на Запоріжжя або Донеччину",- додав заступник голови райради.

Читайте: Окупанти вивезли на "оздоровлення" до Чувашії 43 дитини з Бердянська

Автор: 

армія рф (17399) Бердянськ (469)


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Топ коментарі
+2
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оце опудало мабуть ще й гроші з бюджету отримує за свої кукурікання
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05.06.2024 10:35
+2
Хіба не можна цьому завадити?
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05.06.2024 10:44
+2
Тим паче використання західної зброї по своїй території без жодних обмежень!
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05.06.2024 10:54
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оце опудало мабуть ще й гроші з бюджету отримує за свої кукурікання
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05.06.2024 10:35 Відповісти
Не мабуть, а абсолютно точно. Як і опудала з "маріупольскьих колег", що повідомляють і без того очевидні речі. Ось їх заробітки https://www.0629.com.ua/news/3727190/zastupniki-mera-mariupola-vperse-z-pocatku-povnomasstabnoi-vijni-vidkrili-deklaracii-so-voni-pokazali
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05.06.2024 10:44 Відповісти
Оборонка кацапів працює на повну потужність доки наші партнери збирались закінчити війну .... списаною технікою. У кацапів два танкових заводу, і я щось не бачу Т-55 чи 54 на фронті. Зі складів. А партнери пишаються своїми М113 часів в'єтнамської війни. Що це ? Захід у бовдурах чи кацапи найпередова країна світу ??? Якщо Захід бажає Україні перемоги, то на Заході повинні працювати щонайменше десяток військових заводів ********* озброєння. Кошти у них є. Не тереба казати вони нам нічого не винні ! Винні. Мирним небом, і сонцем над Парижем чи Берліном. Вони свою хоробрість загубили у часи Другої світової війни !
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05.06.2024 10:41 Відповісти
Тобто кацапи а атаку на гольф-карах ходить від надлишків нової техніки...
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05.06.2024 10:45 Відповісти
Скинули Каби. Дуже швидко під'їхали на баггі. Кинули баггі. Пішли в атаку. Профіт. Чому б не БТР? БТР першочергова мета і під час атаки швидше за все буде знищений. А баггі не шкода.
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05.06.2024 10:55 Відповісти
Видно що ви великий поціновувач z-ваєнкорав. Тому що така атака спрацьовує лише в теорії. В реалі це смертники - якщо оборона подавлена туди можна зайти і пішки, якщо ні то на броні шансів на порядок більше ніж на мотоциклі...
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05.06.2024 11:17 Відповісти
Коли противник прочухається, то насамперед вдарить по танку або БТР дроном, ракетою, гранатою. Так що в баггі є толк. Не завжди звичайно. Іноді краще БТР.
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05.06.2024 11:38 Відповісти
І т55 і Т54 вже підбито і не по одному. Т62 вже десятки якщо не сотні знищено. До речі кацапня виробляє зараз із "нового" тільки Т80 (навіть Т90 нерентабельним вийшов не те що срАмата) - то можеш порахувати скільки їх в загальній масі підбитих зараз виходить, при тому що вони ті ж 80-ки і зі складів знімають.
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05.06.2024 10:55 Відповісти
Кожен кацапський танк знищено з пруфами. Можеш сходити на Орікс і насолодитись. На відміну від канашекава...
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05.06.2024 11:19 Відповісти
Угу, дуже рентабельно коли машина за 3-5 лямів виноситься 2-3 фпвшками по 500 баксів.
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05.06.2024 11:29 Відповісти
А кажуть шо у кацапів техніка закінчується...
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05.06.2024 10:42 Відповісти
У них не закінчується оборонка і терпіння, на відміну від нас.
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05.06.2024 11:16 Відповісти
Хіба не можна цьому завадити?
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05.06.2024 10:44 Відповісти
Тим паче використання західної зброї по своїй території без жодних обмежень!
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05.06.2024 10:54 Відповісти
Окрім Томогавками !!!
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05.06.2024 11:17 Відповісти
 
 