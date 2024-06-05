До окупованого Бердянська росіяни перекидають переважно нову техніку, - заступник голови райради Дудукалов

Російські військові перекидають до тимчасово окупованого Бердянську переважно нову техніку.

Про це заявив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Бердянськ є логістикою й тилом для ворога. Маріупольські колеги постійно повідомляють, що окупанти перекидають від них техніку на наш напрямок. Але військові оглядачі кажуть, що кожного дня ЗСУ знищують техніки більше, ніж росіяни перекидають", - зазначив він.

За словами Дудукалова, техніка, яку перекидають окупанти у Бердянськ, є переважно новою.

"Тобто з новим маркуванням, і виглядає, як та, що наново вироблена. Це переважно колісна техніка. Це лафети, які везуть гусеничну техніку, броньовані машини. Якщо ця техніка залишається в нас, то вона переважно їде гинути на Запоріжжя або Донеччину",- додав заступник голови райради.

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