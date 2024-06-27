Уночі над Маріуполем, Бердянськом та Мелітополем лунали вибухи
У ніч на 27 червня над тимчасово окупованим Маріуполем пролунали сильні вибухи. Також їх було чутно над Бердянськом та Мелітополем.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, вибухи над Маріуполем пролунали близько 3:00.
"Чули всі райони міста, повідомляють про "збиття" над мікрорайоном Черемушки Приморського району. Також вибухи лунали над Бердянськом та Мелітополем", - зазначив він.
Наслідки та деталі наразі встановлюють.
"Але поки враження, що це спроби ППО росіян перехопити повітряні цілі до входу в акваторію Азовського моря або на територію Росії", - додав Андрющенко.
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Валентина Саюн #590718
показати весь коментар27.06.2024 09:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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