Оккупанты утром ударили КАБом по Ольговке на Херсонщине, два человека получили ранения

Российские захватчики утром 27 июня нанесли удар по Ольговке Бериславского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОВА.

"В результате "прилета" управляемой авиабомбы в своем доме пострадал 60-летний мужчина. Он получил взрывную травму и ранения ног, под удар вражеского дрона попала 53-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную травму, ранение живота и бедра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обоих пострадавших "скорая" доставила в больницу в среднем состоянии тяжести.

Напомним, за прошедшие сутки россияне ударили по 25 населенным пунктам Херсонщины, есть погибший и раненые.

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