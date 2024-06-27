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Новости
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Оккупанты утром ударили КАБом по Ольговке на Херсонщине, два человека получили ранения

каб,каби

Российские захватчики утром 27 июня нанесли удар по Ольговке Бериславского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОВА.

"В результате "прилета" управляемой авиабомбы в своем доме пострадал 60-летний мужчина. Он получил взрывную травму и ранения ног, под удар вражеского дрона попала 53-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную травму, ранение живота и бедра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обоих пострадавших "скорая" доставила в больницу в среднем состоянии тяжести.

Напомним, за прошедшие сутки россияне ударили по 25 населенным пунктам Херсонщины, есть погибший и раненые.

Также читайте: Россияне за прошлые сутки ударили по 25 населенным пунктам Херсонщины, есть погибший и раненые

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обстрел (27652) КАБ (376) Херсонская область (4857)


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Ви якої холери використали фото літака F-35 ВПС США у новині про скиди авіабомб кацапскою авіацією??? РОЗУМ Є???????????????????????????
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27.06.2024 12:23 Ответить
 
 