Окупанти зранку вдарили КАБом по Ольгівці на Херсонщині, дві людини дістали поранення

Російські загарбники зранку 27 червня завдали удару по Ольгівці Бериславського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській ОВА.

"Внаслідок "прильоту" керованої авіабомби у власному помешканні постраждав 60-річний чоловік. Він отримав вибухову травму та поранення ніг. Під удар ворожого дрона потрапила 53-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, поранення живота та стегна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обох потерпілих "швидка" доставила до лікарні у середньому стані тяжкості.

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни вдарили по 25 населених пунктах Херсонщини, є загиблий та поранені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік зазнав поранення унаслідок удару росіян по Антонівці на Херсонщині