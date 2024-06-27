Окупанти зранку вдарили КАБом по Ольгівці на Херсонщині, дві людини дістали поранення
Російські загарбники зранку 27 червня завдали удару по Ольгівці Бериславського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській ОВА.
"Внаслідок "прильоту" керованої авіабомби у власному помешканні постраждав 60-річний чоловік. Він отримав вибухову травму та поранення ніг. Під удар ворожого дрона потрапила 53-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, поранення живота та стегна", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що обох потерпілих "швидка" доставила до лікарні у середньому стані тяжкості.
Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни вдарили по 25 населених пунктах Херсонщини, є загиблий та поранені.
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Александр Катков #592172
показати весь коментар27.06.2024 12:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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