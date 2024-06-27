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Окупанти зранку вдарили КАБом по Ольгівці на Херсонщині, дві людини дістали поранення

каб,каби

Російські загарбники зранку 27 червня завдали удару по Ольгівці Бериславського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській ОВА.

"Внаслідок "прильоту" керованої авіабомби у власному помешканні постраждав 60-річний чоловік. Він отримав вибухову травму та поранення ніг. Під удар ворожого дрона потрапила 53-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, поранення живота та стегна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обох потерпілих "швидка" доставила до лікарні у середньому стані тяжкості.

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни вдарили по 25 населених пунктах Херсонщини, є загиблий та поранені.

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обстріл (28973) КАБ (377) Херсонська область (5847)


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Ви якої холери використали фото літака F-35 ВПС США у новині про скиди авіабомб кацапскою авіацією??? РОЗУМ Є???????????????????????????
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27.06.2024 12:23 Відповісти
 
 