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Новини Війна
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Чоловік зазнав поранення унаслідок удару росіян по Антонівці на Херсонщині

Обстріл Херсонської громади

45-річний чоловік дістав поранення під час обстрілу Антонівки в Херсонській області.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"До лікарні звернувся 45-річний чоловік, який потрапив під російський удар поблизу Антонівки. У потерпілого діагностували вибухову травму, уламкові поранення живота, рук та ніг. Його стан оцінюють як середньої тяжкості", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, постраждалому надають необхідну медичну допомогу.

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Нагадаємо, унаслідок сьогоднішнього обстрілу росіянами Херсону 5 чоловіків дістали контузії.

Автор: 

жертва (254) Херсонська область (5841)


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