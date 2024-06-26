Чоловік зазнав поранення унаслідок удару росіян по Антонівці на Херсонщині
45-річний чоловік дістав поранення під час обстрілу Антонівки в Херсонській області.
Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
"До лікарні звернувся 45-річний чоловік, який потрапив під російський удар поблизу Антонівки. У потерпілого діагностували вибухову травму, уламкові поранення живота, рук та ніг. Його стан оцінюють як середньої тяжкості", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, постраждалому надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, унаслідок сьогоднішнього обстрілу росіянами Херсону 5 чоловіків дістали контузії.
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