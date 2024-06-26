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Новости Война
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Мужчина получил ранение в результате удара россиян по Антоновке на Херсонщине

Обстріл Херсонської громади

45-летний мужчина получил ранения во время обстрела Антоновки в Херсонской области.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"В больницу обратился 45-летний мужчина, который попал под российский удар вблизи Антоновки. У пострадавшего диагностировали взрывную травму, осколочные ранения живота, рук и ног. Его состояние оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Напомним, в результате сегодняшнего обстрела россиянами Херсона 5 мужчин получили контузии.

Автор: 

жертва (303) Херсонская область (4857)


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