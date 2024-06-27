За мэра Мукачево Балогу внесли залог в размере 30 млн грн, - ВАКС

За мэра города Мукачево Андрея Балогу внесли залог в размере 30 млн гривен.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, информирует Цензор.НЕТ.

"За мэра Мукачево сегодня внесен залог в размере, определенном постановлением следственного судьи ВАКС", - сказала Чемерис.

Напоминаем, мэр Мукачево совместно с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 га.

25 июня мэр Мукачево Балога и председатель Мукачевского райсовета Ланя были задержаны из-за коррупционной схемы продажи стадиона "Авангард".

26 июня ВАКС избрал меру пресечения мэру Мукачево Андрею Балоге в виде содержания под стражей с возможностью внести 30 миллионов гривен залога.