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Новости Борьба с коррупцией
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За мэра Мукачево Балогу внесли залог в размере 30 млн грн, - ВАКС

мер Мукачева Балога Андрій

За мэра города Мукачево Андрея Балогу внесли залог в размере 30 млн гривен.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, информирует Цензор.НЕТ.

"За мэра Мукачево сегодня внесен залог в размере, определенном постановлением следственного судьи ВАКС", - сказала Чемерис.

Напоминаем, мэр Мукачево совместно с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 га.

25 июня мэр Мукачево Балога и председатель Мукачевского райсовета Ланя были задержаны из-за коррупционной схемы продажи стадиона "Авангард".

26 июня ВАКС избрал меру пресечения мэру Мукачево Андрею Балоге в виде содержания под стражей с возможностью внести 30 миллионов гривен залога.

Автор: 

залог (518) Мукачево (345) Антикоррупционный суд (1218) Балога Андрей (6)


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Топ комментарии
+7
Кто эти добрые люди, что внесли залог. Балоги из клана Балоги?
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27.06.2024 16:23
+6
А класно так, у воюючій країні, яка і в найбільш процвітаючі мирні часи однією з найбідніших у Європі була.
І тут мер маленького містечка, навіть не стотисячника, простий чиновник на держобслуговуванні

- А дайте-но заставу майже мільйон доларів
- А раз плюнути, у дружини в машині в бардачку
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27.06.2024 16:26
+4
Як завжди, ніяких питань щодо джерел, з яких отримано гроші на заставу, не виникало.

Це рекет, а не правосуддя. Тупо легальний занос бабла.
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27.06.2024 17:16
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Кто эти добрые люди, что внесли залог. Балоги из клана Балоги?
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27.06.2024 16:23 Ответить
ih tože smelo možna zatrimuvati....i postavit zalog ne 30 a 330mio.....i t d
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27.06.2024 16:26 Ответить
Смішна сума, це кожен вдячний житель Мукачева по 350грн за свого неоціненного мера вніс
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27.06.2024 16:29 Ответить
А класно так, у воюючій країні, яка і в найбільш процвітаючі мирні часи однією з найбідніших у Європі була.
І тут мер маленького містечка, навіть не стотисячника, простий чиновник на держобслуговуванні

- А дайте-но заставу майже мільйон доларів
- А раз плюнути, у дружини в машині в бардачку
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27.06.2024 16:26 Ответить
Найбідніша, то як рахувати, тут половина населення і промисловості в сірій зоні, офіційно тих людей наче і немає, а вони є , живуть в таких будинках, що в Європі і не купиш.
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27.06.2024 16:32 Ответить
Невже, внесли, отой бджоляр, ющенко-Так!… разом з екс-одноПартійцями привладними, та бабою Параскою, яка ще на Газ69, верхи їздила по Інституцькій у помаранчеву революцію підрахуя??
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27.06.2024 16:31 Ответить
Навряд, Балога такє ранком купує, а в вечері продає..
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27.06.2024 16:33 Ответить
с бюджета Украины
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27.06.2024 16:40 Ответить
Як завжди, ніяких питань щодо джерел, з яких отримано гроші на заставу, не виникало.

Це рекет, а не правосуддя. Тупо легальний занос бабла.
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27.06.2024 17:16 Ответить
Уявляю, як суддi корчаться зараз вiд бiлi, що мало запросили! 🤣
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27.06.2024 17:27 Ответить
За якогось сраного чиновника 30 млн. Ніхера собі грошики гуляють, з кондачка за чувачка. Підари драні, весь район хер собере такі гроші, а "вища ліга" має їх за кишенькові. Буде, ****, вам ще й Довбуш, і Морозенко, і Робін Гуд.
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27.06.2024 18:43 Ответить
Рука руку миє.......
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27.06.2024 23:34 Ответить
 
 