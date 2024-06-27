За мэра Мукачево Балогу внесли залог в размере 30 млн грн, - ВАКС
За мэра города Мукачево Андрея Балогу внесли залог в размере 30 млн гривен.
Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, информирует Цензор.НЕТ.
"За мэра Мукачево сегодня внесен залог в размере, определенном постановлением следственного судьи ВАКС", - сказала Чемерис.
Напоминаем, мэр Мукачево совместно с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 га.
25 июня мэр Мукачево Балога и председатель Мукачевского райсовета Ланя были задержаны из-за коррупционной схемы продажи стадиона "Авангард".
26 июня ВАКС избрал меру пресечения мэру Мукачево Андрею Балоге в виде содержания под стражей с возможностью внести 30 миллионов гривен залога.
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І тут мер маленького містечка, навіть не стотисячника, простий чиновник на держобслуговуванні
- А дайте-но заставу майже мільйон доларів
- А раз плюнути, у дружини в машині в бардачку
Це рекет, а не правосуддя. Тупо легальний занос бабла.