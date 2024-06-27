За мера Мукачева Балогу внесли заставу у розмірі 30 млн грн, - ВАКС
За мера міста Мукачево Андрія Балогу внесли заставу у розмірі 30 млн гривень.
Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретарка Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, інформує Цензор.НЕТ.
"За мера Мукачева сьогодні внесено заставу у розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС", - сказала Чемерис.
Нагадуємо, міський голова Мукачева спільно з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га.
25 червня мера Мукачева Балогу та голову Мукачівської райради Ланя було затримано через корупційну схему продажу стадіону "Авангард".
26 червня ВАКС обрав запобіжний захід меру Мукачева Андрію Балозі у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 30 мільйонів гривень застави.
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І тут мер маленького містечка, навіть не стотисячника, простий чиновник на держобслуговуванні
- А дайте-но заставу майже мільйон доларів
- А раз плюнути, у дружини в машині в бардачку
Це рекет, а не правосуддя. Тупо легальний занос бабла.