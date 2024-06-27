За мера Мукачева Балогу внесли заставу у розмірі 30 млн грн, - ВАКС

За мера міста Мукачево Андрія Балогу внесли заставу у розмірі 30 млн гривень.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретарка Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, інформує Цензор.НЕТ.

"За мера Мукачева сьогодні внесено заставу у розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС", - сказала Чемерис.

Нагадуємо, міський голова Мукачева спільно з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га.

25 червня мера Мукачева Балогу та голову Мукачівської райради Ланя було затримано через корупційну схему продажу стадіону "Авангард".

26 червня ВАКС обрав запобіжний захід меру Мукачева Андрію Балозі у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 30 мільйонів гривень застави.