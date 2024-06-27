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Новини Боротьба з корупцією
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За мера Мукачева Балогу внесли заставу у розмірі 30 млн грн, - ВАКС

мер Мукачева Балога Андрій

За мера міста Мукачево Андрія Балогу внесли заставу у розмірі 30 млн гривень.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретарка Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, інформує Цензор.НЕТ.

"За мера Мукачева сьогодні внесено заставу у розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС", - сказала Чемерис.

Нагадуємо, міський голова Мукачева спільно з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га.

25 червня мера Мукачева Балогу та голову Мукачівської райради Ланя було затримано через корупційну схему продажу стадіону "Авангард".

26 червня ВАКС обрав запобіжний захід меру Мукачева Андрію Балозі у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 30 мільйонів гривень застави.

Автор: 

застава (682) Мукачево (175) Антикорупційний суд ВАКС (1973) Балога Андрій (7)


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Топ коментарі
+7
Кто эти добрые люди, что внесли залог. Балоги из клана Балоги?
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27.06.2024 16:23
+6
А класно так, у воюючій країні, яка і в найбільш процвітаючі мирні часи однією з найбідніших у Європі була.
І тут мер маленького містечка, навіть не стотисячника, простий чиновник на держобслуговуванні

- А дайте-но заставу майже мільйон доларів
- А раз плюнути, у дружини в машині в бардачку
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27.06.2024 16:26
+4
Як завжди, ніяких питань щодо джерел, з яких отримано гроші на заставу, не виникало.

Це рекет, а не правосуддя. Тупо легальний занос бабла.
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27.06.2024 17:16
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Кто эти добрые люди, что внесли залог. Балоги из клана Балоги?
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27.06.2024 16:23 Відповісти
ih tože smelo možna zatrimuvati....i postavit zalog ne 30 a 330mio.....i t d
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27.06.2024 16:26 Відповісти
Смішна сума, це кожен вдячний житель Мукачева по 350грн за свого неоціненного мера вніс
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27.06.2024 16:29 Відповісти
А класно так, у воюючій країні, яка і в найбільш процвітаючі мирні часи однією з найбідніших у Європі була.
І тут мер маленького містечка, навіть не стотисячника, простий чиновник на держобслуговуванні

- А дайте-но заставу майже мільйон доларів
- А раз плюнути, у дружини в машині в бардачку
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27.06.2024 16:26 Відповісти
Найбідніша, то як рахувати, тут половина населення і промисловості в сірій зоні, офіційно тих людей наче і немає, а вони є , живуть в таких будинках, що в Європі і не купиш.
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27.06.2024 16:32 Відповісти
Невже, внесли, отой бджоляр, ющенко-Так!… разом з екс-одноПартійцями привладними, та бабою Параскою, яка ще на Газ69, верхи їздила по Інституцькій у помаранчеву революцію підрахуя??
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27.06.2024 16:31 Відповісти
Навряд, Балога такє ранком купує, а в вечері продає..
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27.06.2024 16:33 Відповісти
с бюджета Украины
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27.06.2024 16:40 Відповісти
Як завжди, ніяких питань щодо джерел, з яких отримано гроші на заставу, не виникало.

Це рекет, а не правосуддя. Тупо легальний занос бабла.
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27.06.2024 17:16 Відповісти
Уявляю, як суддi корчаться зараз вiд бiлi, що мало запросили! 🤣
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27.06.2024 17:27 Відповісти
За якогось сраного чиновника 30 млн. Ніхера собі грошики гуляють, з кондачка за чувачка. Підари драні, весь район хер собере такі гроші, а "вища ліга" має їх за кишенькові. Буде, ****, вам ще й Довбуш, і Морозенко, і Робін Гуд.
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27.06.2024 18:43 Відповісти
Рука руку миє.......
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27.06.2024 23:34 Відповісти
 
 