К 15 годам за решеткой приговорены еще 5 боевиков, штурмовавших Авдеевку, Бахмут и Работино, - СБУ

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще пять предателей, которые воевали против Сил обороны в Донецкой области и Запорожье.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, четырех злоумышленников украинские защитники взяли в плен во время боестолкновений в районах Бахмута и Авдеевки, еще одного задержали во время боевых действий под Работино.

Сообщается, что один из осужденных является жителем временно оккупированного Донецка. В 2015 году он вступил в подконтрольную РФ "народную милицию ДНР" и воевал против сил АТО на востоке Украины. После начала полномасштабной войны боевик "перевелся" в снайперское подразделение оккупационных группировок Южного военного округа РФ. В его составе предатель вел прицельный огонь по огневым позициям ВСУ под Авдеевкой.

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Еще один преступник - житель Крыма, который отбывал наказание за тяжкие преступления. Из тюрьмы он добровольно присоединился к оккупационным отрядам "шторм-V". После непродолжительной подготовки на полигонах временно оккупированной части Запорожской области его назначили стрелком штурмового подразделения рашистов и отправили в направлении Работино.

Среди других осужденных - огнеметчик и двое стрелков вражеских группировок "Восток" и "Кальмиус", которые воевали против Сил обороны в районах Еленовки и Волновахи.

На основании доказательной базы следователей Службы безопасности суд признал боевиков виновными по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации); ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредусмотренного законом вооруженного формирования); чч. 1, 2 ст. 111(государственная измена); ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

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