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Новости Санкции против России
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Зеленский на заседании Европейского совета: Мы видим, как начали отменять санкции против российских олигархов. Надо остановить это

Президент Володимир Зеленський

Экономические ограничения против представителей крупного бизнеса РФ нужно усилить, а тенденцию отмены санкций против российских олигархов надо остановить.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во вступительной речи на заседании Европейского совета, которое проходит в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас мы видим, как начали отменять санкции против российских олигархов. Надо остановить это и усилить санкции, потому что на этом держится режим Путина", - подчеркнул Зеленский.

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В этом контексте он также напомнил о решении европейских лидеров, которое дает возможность использовать доходы от российских активов в пользу Украины.

"Благодарен за решение, которое предоставляет Украине финансовые ресурсы из замороженных российских активов. Справедливо, чтобы активы террориста защищали Украину, которая страдает от российского террора. Все активы террористического государства должны работать на защиту жизни, конечно. Мы должны найти правильный способ конфисковать все эти активы", - подчеркнул глава Украинского государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) санкции (11422) Евросоюз (17252)


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Топ комментарии
+21
Може почнеш з Новинського?
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27.06.2024 17:41
+13
27.06.24 14:56 Компаніям Новинського повернули дозволи на видобуток газу
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27.06.2024 17:42
+8


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27.06.2024 17:58
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Може почнеш з Новинського?
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27.06.2024 17:41 Ответить
ето другоє

https://biz.censor.net/news/3496927/derjgeonadr_vidnovyla_diyu_litsenziyi_kompaniyi_novynskogo_ta_yermolayeva
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27.06.2024 17:50 Ответить
І треба не забувати додавати "ви ні панімаєтє!!"
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27.06.2024 17:53 Ответить


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27.06.2024 17:58 Ответить
Такаж думка.
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27.06.2024 17:59 Ответить
І що вам незрозуміло чи що, Зеленський у Єврораді саме цим і обурюється, тут йому Єрмак не дозволяє.
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27.06.2024 18:04 Ответить
Все зрозуміло, дискредитує себе перед партнерами. Вимагає від інших, що сам робити не планує. Але теж було бажання ткнути цим аргументом про надра. Ось і вся любов.
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27.06.2024 18:09 Ответить
27.06.24 14:56 Компаніям Новинського повернули дозволи на видобуток газу
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27.06.2024 17:42 Ответить
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27.06.2024 17:48 Ответить
це він про новинського?
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27.06.2024 17:50 Ответить
Меньше нужно было трындеть про мирные переговоры. Европейцы уже готовятся к возобновлению отношений с рашистами и ихним бизнесом. Будете еще собирать консилиум по *миру* то еще и поставки оружия нам прекратят якобы чтобы не сорвать перемирие. Или думаете ***** за нас так заботится что подкидывает везде свою наративу пропереговоры?
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27.06.2024 17:51 Ответить
А хто припиняв бізнес з орками... хіба дрібнота якась..... в Польщі цілі хаби які перегружають продукцію в обидві сторони, Греція і Турція відбілює орківські товари морським шляхом .... Та ми самі орківську нафту екпортуємо транзитом...

А якщо ще згадати що більшість європейських і амерканських корпорацій виробляють свою продукцію в Азії: Китай, Індія, Вєтнам то там співпраця і бізнес не припинявся ні на мить
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27.06.2024 18:32 Ответить
смішно ..
всі російські олігархи заробляли в Україні
російські олігархи ставили тут неукраїнських президентів
росолігарх привів і зеленського до влади
ніхто 30 років і не мекнув
смішно хотіти кардинальних дій від Заходу
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27.06.2024 17:53 Ответить
вони й досі на війні заробляють....
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27.06.2024 17:54 Ответить
Це боневтік розповідав про САНКЦІЇ на бізнеси московіта новінського в Україні?!?!
Одна пустопорожня балаканина зелі з2019 року для Українців, але з конкретним наповненням банківських рахунків для нього і його призначенців в Урядовому кварталі95 та на теренах України!!!
Якось так, неловко, у нього вийшло…
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27.06.2024 17:59 Ответить
Ми повинні знайти правильний спосіб конфіскувати всі ці активи", - підкреслив глава Української держави.

На фоне ураганного взяточничества в Украине, звучит как-то двусмысленно.
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27.06.2024 18:01 Ответить
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27.06.2024 18:02 Ответить
Що там далі за сценарієм двадцятих років минулого століття?...
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27.06.2024 18:07 Ответить
....шановний Володимире, я хотів би сказати Вам, що ми знаємо і розуміємо, що стоїть на кону. Ми дуже вражені Вашим лідерством...

А мы тут як враженi, так это, вообще, пи"дец
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27.06.2024 18:10 Ответить
А рада чим може зарадити - це ж Європеиськии суд порішав
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27.06.2024 18:10 Ответить
А чого не згадав як одна ''абхазька абізьяна'' бігала і вимагала зняти санкції?
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27.06.2024 18:12 Ответить
**** православна (вірмен за походженням) в паях з Рінатіком. А оскільки Рінат порішав з дуетом давно, то і вітер в паруса. А як сам Хрипатий поц топив за Ромчика і за Мішу Фрідмана ? Мовчить поц.
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27.06.2024 18:23 Ответить
Зе, прікінь, в Евросоюзі судам вказівки не дають!
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27.06.2024 18:49 Ответить
Це точно та ж людина, яка надавала громадянство "харошим рускім"?
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27.06.2024 19:22 Ответить
 
 