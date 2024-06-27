Зеленский на заседании Европейского совета: Мы видим, как начали отменять санкции против российских олигархов. Надо остановить это
Экономические ограничения против представителей крупного бизнеса РФ нужно усилить, а тенденцию отмены санкций против российских олигархов надо остановить.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во вступительной речи на заседании Европейского совета, которое проходит в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас мы видим, как начали отменять санкции против российских олигархов. Надо остановить это и усилить санкции, потому что на этом держится режим Путина", - подчеркнул Зеленский.
В этом контексте он также напомнил о решении европейских лидеров, которое дает возможность использовать доходы от российских активов в пользу Украины.
"Благодарен за решение, которое предоставляет Украине финансовые ресурсы из замороженных российских активов. Справедливо, чтобы активы террориста защищали Украину, которая страдает от российского террора. Все активы террористического государства должны работать на защиту жизни, конечно. Мы должны найти правильный способ конфисковать все эти активы", - подчеркнул глава Украинского государства.
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https://biz.censor.net/news/3496927/derjgeonadr_vidnovyla_diyu_litsenziyi_kompaniyi_novynskogo_ta_yermolayeva
А якщо ще згадати що більшість європейських і амерканських корпорацій виробляють свою продукцію в Азії: Китай, Індія, Вєтнам то там співпраця і бізнес не припинявся ні на мить
всі російські олігархи заробляли в Україні
російські олігархи ставили тут неукраїнських президентів
росолігарх привів і зеленського до влади
ніхто 30 років і не мекнув
смішно хотіти кардинальних дій від Заходу
Одна пустопорожня балаканина зелі з2019 року для Українців, але з конкретним наповненням банківських рахунків для нього і його призначенців в Урядовому кварталі95 та на теренах України!!!
Якось так, неловко, у нього вийшло…
На фоне ураганного взяточничества в Украине, звучит как-то двусмысленно.
А мы тут як враженi, так это, вообще, пи"дец