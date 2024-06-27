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Новини Санкції проти Росії
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Зеленський на засіданні Європейської ради: Ми бачимо, як почали скасовувати санкції проти російських олігархів. Треба зупинити це

Президент Володимир Зеленський

Економічні обмеження проти представників великого бізнесу РФ потрібно посилити, а тенденцію скасовування санкцій проти російських олігархів треба зупинити.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у вступній промові на засіданні Європейської ради, яке проходить у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми бачимо, як почали скасовувати санкції проти російських олігархів. Треба зупинити це і посилити санкції, тому що на цьому тримається режим Путіна", - наголосив Зеленський.

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У цьому контексті він також нагадав про рішення європейських лідерів, яке дає можливість використовувати прибутки від російських активів на користь України.

"Вдячний за рішення, яке надає Україні фінансові ресурси із заморожених російських активів. Справедливо, щоб активи терориста захищали Україну, яка потерпає від російського терору. Всі активи терористичної держави повинні працювати на захист життя, звичайно. Ми повинні знайти правильний спосіб конфіскувати всі ці активи", - підкреслив глава Української держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) санкції (12043) Євросоюз (13616)


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Топ коментарі
+21
Може почнеш з Новинського?
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27.06.2024 17:41
+13
27.06.24 14:56 Компаніям Новинського повернули дозволи на видобуток газу
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27.06.2024 17:42
+8


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27.06.2024 17:58
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Може почнеш з Новинського?
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27.06.2024 17:41 Відповісти
ето другоє

https://biz.censor.net/news/3496927/derjgeonadr_vidnovyla_diyu_litsenziyi_kompaniyi_novynskogo_ta_yermolayeva
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27.06.2024 17:50 Відповісти
І треба не забувати додавати "ви ні панімаєтє!!"
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27.06.2024 17:53 Відповісти


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27.06.2024 17:58 Відповісти
Такаж думка.
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27.06.2024 17:59 Відповісти
І що вам незрозуміло чи що, Зеленський у Єврораді саме цим і обурюється, тут йому Єрмак не дозволяє.
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27.06.2024 18:04 Відповісти
Все зрозуміло, дискредитує себе перед партнерами. Вимагає від інших, що сам робити не планує. Але теж було бажання ткнути цим аргументом про надра. Ось і вся любов.
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27.06.2024 18:09 Відповісти
27.06.24 14:56 Компаніям Новинського повернули дозволи на видобуток газу
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27.06.2024 17:42 Відповісти
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27.06.2024 17:48 Відповісти
це він про новинського?
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27.06.2024 17:50 Відповісти
Меньше нужно было трындеть про мирные переговоры. Европейцы уже готовятся к возобновлению отношений с рашистами и ихним бизнесом. Будете еще собирать консилиум по *миру* то еще и поставки оружия нам прекратят якобы чтобы не сорвать перемирие. Или думаете ***** за нас так заботится что подкидывает везде свою наративу пропереговоры?
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27.06.2024 17:51 Відповісти
А хто припиняв бізнес з орками... хіба дрібнота якась..... в Польщі цілі хаби які перегружають продукцію в обидві сторони, Греція і Турція відбілює орківські товари морським шляхом .... Та ми самі орківську нафту екпортуємо транзитом...

А якщо ще згадати що більшість європейських і амерканських корпорацій виробляють свою продукцію в Азії: Китай, Індія, Вєтнам то там співпраця і бізнес не припинявся ні на мить
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27.06.2024 18:32 Відповісти
смішно ..
всі російські олігархи заробляли в Україні
російські олігархи ставили тут неукраїнських президентів
росолігарх привів і зеленського до влади
ніхто 30 років і не мекнув
смішно хотіти кардинальних дій від Заходу
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27.06.2024 17:53 Відповісти
вони й досі на війні заробляють....
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27.06.2024 17:54 Відповісти
Це боневтік розповідав про САНКЦІЇ на бізнеси московіта новінського в Україні?!?!
Одна пустопорожня балаканина зелі з2019 року для Українців, але з конкретним наповненням банківських рахунків для нього і його призначенців в Урядовому кварталі95 та на теренах України!!!
Якось так, неловко, у нього вийшло…
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27.06.2024 17:59 Відповісти
Ми повинні знайти правильний спосіб конфіскувати всі ці активи", - підкреслив глава Української держави.

На фоне ураганного взяточничества в Украине, звучит как-то двусмысленно.
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27.06.2024 18:01 Відповісти
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27.06.2024 18:02 Відповісти
Що там далі за сценарієм двадцятих років минулого століття?...
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27.06.2024 18:07 Відповісти
....шановний Володимире, я хотів би сказати Вам, що ми знаємо і розуміємо, що стоїть на кону. Ми дуже вражені Вашим лідерством...

А мы тут як враженi, так это, вообще, пи"дец
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27.06.2024 18:10 Відповісти
А рада чим може зарадити - це ж Європеиськии суд порішав
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27.06.2024 18:10 Відповісти
А чого не згадав як одна ''абхазька абізьяна'' бігала і вимагала зняти санкції?
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27.06.2024 18:12 Відповісти
**** православна (вірмен за походженням) в паях з Рінатіком. А оскільки Рінат порішав з дуетом давно, то і вітер в паруса. А як сам Хрипатий поц топив за Ромчика і за Мішу Фрідмана ? Мовчить поц.
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27.06.2024 18:23 Відповісти
Зе, прікінь, в Евросоюзі судам вказівки не дають!
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27.06.2024 18:49 Відповісти
Це точно та ж людина, яка надавала громадянство "харошим рускім"?
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27.06.2024 19:22 Відповісти
 
 