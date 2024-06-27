Зеленський на засіданні Європейської ради: Ми бачимо, як почали скасовувати санкції проти російських олігархів. Треба зупинити це
Економічні обмеження проти представників великого бізнесу РФ потрібно посилити, а тенденцію скасовування санкцій проти російських олігархів треба зупинити.
Про це Президент Володимир Зеленський заявив у вступній промові на засіданні Європейської ради, яке проходить у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Зараз ми бачимо, як почали скасовувати санкції проти російських олігархів. Треба зупинити це і посилити санкції, тому що на цьому тримається режим Путіна", - наголосив Зеленський.
У цьому контексті він також нагадав про рішення європейських лідерів, яке дає можливість використовувати прибутки від російських активів на користь України.
"Вдячний за рішення, яке надає Україні фінансові ресурси із заморожених російських активів. Справедливо, щоб активи терориста захищали Україну, яка потерпає від російського терору. Всі активи терористичної держави повинні працювати на захист життя, звичайно. Ми повинні знайти правильний спосіб конфіскувати всі ці активи", - підкреслив глава Української держави.
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https://biz.censor.net/news/3496927/derjgeonadr_vidnovyla_diyu_litsenziyi_kompaniyi_novynskogo_ta_yermolayeva
А якщо ще згадати що більшість європейських і амерканських корпорацій виробляють свою продукцію в Азії: Китай, Індія, Вєтнам то там співпраця і бізнес не припинявся ні на мить
всі російські олігархи заробляли в Україні
російські олігархи ставили тут неукраїнських президентів
росолігарх привів і зеленського до влади
ніхто 30 років і не мекнув
смішно хотіти кардинальних дій від Заходу
Одна пустопорожня балаканина зелі з2019 року для Українців, але з конкретним наповненням банківських рахунків для нього і його призначенців в Урядовому кварталі95 та на теренах України!!!
Якось так, неловко, у нього вийшло…
На фоне ураганного взяточничества в Украине, звучит как-то двусмысленно.
А мы тут як враженi, так это, вообще, пи"дец