Зеленский: Харьковское наступление доказало, что оказанного давления на Путина мало

Наступление на Харьков отражено, но попытка Путина расширить войну на восточном фронте показала, что существующего международного давления на Путина мало.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вступительного слова на заседании Европейского совета, который проходит в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В мае Путин попытался расширить войну, развернув новый фронт на востоке нашей страны. Благодаря храбрости нашего народа и вашим решениям, мы остановили российское наступление. Но это новое наступление доказало, что существующего давления на Россию недостаточно. Поэтому сначала я хотел бы вспомнить о военной поддержке", - сказал Зеленский, обращаясь к лидерам стран-членов ЕС.

Читайте также: Зеленский на заседании Европейского совета: Мы видим, как начали отменять санкции против российских олигархов. Надо остановить это

По его словам, артиллерийские снаряды и выполнение каждого обещания важны не только для защиты жизни, но и для того, чтобы разрушить иллюзию россиян, что они чего-то достигнут войной.

Президент Украины отметил, что сейчас удается вернуть безопасность в Харьков.

"Это связано с ликвидацией российских ракетных установок у нашей границы. Каждый из вас знает, как это стало возможным. А также мы должны защитить Харьков и любой город в Украине от российских управляемых бомб. Это большая проблема. Наши дальнобойные удары и современная ПВО являются ключом к прекращению этого террора", - отметил глава Украинского государства.