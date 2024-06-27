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Новости
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Зеленский: Харьковское наступление доказало, что оказанного давления на Путина мало

Президент Володимир Зеленський

Наступление на Харьков отражено, но попытка Путина расширить войну на восточном фронте показала, что существующего международного давления на Путина мало.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вступительного слова на заседании Европейского совета, который проходит в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В мае Путин попытался расширить войну, развернув новый фронт на востоке нашей страны. Благодаря храбрости нашего народа и вашим решениям, мы остановили российское наступление. Но это новое наступление доказало, что существующего давления на Россию недостаточно. Поэтому сначала я хотел бы вспомнить о военной поддержке", - сказал Зеленский, обращаясь к лидерам стран-членов ЕС.

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По его словам, артиллерийские снаряды и выполнение каждого обещания важны не только для защиты жизни, но и для того, чтобы разрушить иллюзию россиян, что они чего-то достигнут войной.

Президент Украины отметил, что сейчас удается вернуть безопасность в Харьков.

"Это связано с ликвидацией российских ракетных установок у нашей границы. Каждый из вас знает, как это стало возможным. А также мы должны защитить Харьков и любой город в Украине от российских управляемых бомб. Это большая проблема. Наши дальнобойные удары и современная ПВО являются ключом к прекращению этого террора", - отметил глава Украинского государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) путин владимир (31501)


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Топ комментарии
+4
Нігуя собі хрипун розгорнув логічний ряд 😳 Вони там замість країну рятувати всякий онлайн курси проходять?
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27.06.2024 18:29
+4
Ще один фронт? А що там згідно ''оману''?
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27.06.2024 18:32
+3
Потрібно терміново збільшити в рази фінансування з бюджету для колєг одного загравшогося актора на "Ржачний контрнаступ".
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27.06.2024 18:36
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що за тиск? не в курсi...🤡
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27.06.2024 18:29 Ответить
А зливи довели ЩО ПОБУДУВАЛИ Умерівці-Тимошенківці й інша блдота ( змародерили) на Запоріжському напрямку МІСЯЦЬ ТОМУ

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27.06.2024 20:20 Ответить
Нігуя собі хрипун розгорнув логічний ряд 😳 Вони там замість країну рятувати всякий онлайн курси проходять?
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27.06.2024 18:29 Ответить
гопца-дріца-ца-ца-ца - нетряпки мужня хріпатца
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27.06.2024 20:53 Ответить
Ще один фронт? А що там згідно ''оману''?
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27.06.2024 18:32 Ответить
Оман заважає тиснути
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27.06.2024 18:35 Ответить
Потрібно терміново збільшити в рази фінансування з бюджету для колєг одного загравшогося актора на "Ржачний контрнаступ".
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27.06.2024 18:36 Ответить
Давай, Вова. Клянчить - твоя тема. Но на хера тебе для этого зелёные штаны? Взял бы костыль, ногу пожалобнее подвернул бы... И вежливым будь, а то тебя заносит.
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27.06.2024 18:42 Ответить
Так а де цi F-16, купа Patriot, що нам наче вже насипали.
Були умпб-30 по Харкову - х"йня вiдносна, потiм КАБ 250, а сьогоднi вже КАБ 500.
Це просто триндець я вам кажу...

Це не зрозумiти, поки сам не почуєш.
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27.06.2024 18:56 Ответить
членоголовка говорящая
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27.06.2024 18:57 Ответить
Когда на шашлыки уже, клоун?
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27.06.2024 19:09 Ответить
Это ты расскажешь ребятам на фронте, что москали выдохлись, все равно, пусть москали и пушечное мясо, но бойцам не легче, и не преуменьшая их заслугу
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27.06.2024 19:18 Ответить
"Я бы с удовольствием пошел воевать за Украину, но мне не дают. Как только я приеду на фронт, мои координаты передадут россиянам и туда прилетит «Искандер».

Шутка дня от Арестовича. (c)
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27.06.2024 19:31 Ответить
Ну це як Лисий "жартував" про снайпера.
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27.06.2024 19:35 Ответить
"Наступ на Харків відбито ..." Мені це сниться ??
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27.06.2024 19:34 Ответить
ОПУ-ОПУ жарені у ОПЗЖопу, хто кого неважно - зе хрипить отважно!
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27.06.2024 20:23 Ответить
У травні Путін спробував розширити війну, розгорнувши новий фронт на сході нашої країни. Завдяки хоробрості нашого народу та вашим рішенням, ми зупинили російський наступ. Але цей новий наступ довів, що існуючого тиску на Росію недостатньо. Джерело:
І це каже чувак, який приходив до влади під гаслом ,,Перестати стріляти, подивитися ***** в очі і домовитися посередині!". Більше трьох років воно втілювало в життя цю політику, навіть у Стамбулі, а коли з успіхом все просрало, кардинально змінило свою риторику !
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27.06.2024 20:24 Ответить
Ти тільки і можеш *******,але нічого не робиш.Вже 2,5 роки Харків під щоденними бомбардуваннями
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27.06.2024 22:28 Ответить
На кожен обстріл Харкову, треба бити по москві.
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27.06.2024 22:37 Ответить
Наступ довів,що Українці молодці,а ти ГАНДОН!
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27.06.2024 23:04 Ответить
 
 