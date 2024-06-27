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Новини
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Зеленський: Харківський наступ довів, що наявного тиску на Путіна замало

Президент Володимир Зеленський

Наступ на Харків відбито, але спроба Путіна розширити війну на східному фронті засвідчила, що існуючого міжнародного тиску на Путіна замало.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час вступного слова на засіданні Європейської ради, яка проходить у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У травні Путін спробував розширити війну, розгорнувши новий фронт на сході нашої країни. Завдяки хоробрості нашого народу та вашим рішенням, ми зупинили російський наступ. Але цей новий наступ довів, що існуючого тиску на Росію недостатньо. Тому спочатку я хотів би згадати про військову підтримку", - сказав Зеленський, звертаючись до лідерів країн-членів ЄС.

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За його словами, артилерійські снаряди та виконання кожної обіцянки важливі не лише для захисту життя, а й для того, щоб зруйнувати ілюзію росіян, що вони чогось досягнуть війною.

Президент України відзначив, що зараз вдається повернути безпеку до Харкова.

"Це пов’язано з ліквідацією російських ракетних установок біля нашого кордону. Кожен із вас знає, як це стало можливим. А також ми повинні захистити Харків і будь-яке місто в Україні від російських керованих бомб. Це велика проблема. Наші далекобійні удари та сучасна ППО є ключем до припинення цього терору", - зазначив глава Української держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) путін володимир (24060)


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Топ коментарі
+4
Нігуя собі хрипун розгорнув логічний ряд 😳 Вони там замість країну рятувати всякий онлайн курси проходять?
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27.06.2024 18:29
+4
Ще один фронт? А що там згідно ''оману''?
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27.06.2024 18:32
+3
Потрібно терміново збільшити в рази фінансування з бюджету для колєг одного загравшогося актора на "Ржачний контрнаступ".
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27.06.2024 18:36
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що за тиск? не в курсi...🤡
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27.06.2024 18:29 Відповісти
А зливи довели ЩО ПОБУДУВАЛИ Умерівці-Тимошенківці й інша блдота ( змародерили) на Запоріжському напрямку МІСЯЦЬ ТОМУ

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27.06.2024 20:20 Відповісти
Нігуя собі хрипун розгорнув логічний ряд 😳 Вони там замість країну рятувати всякий онлайн курси проходять?
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27.06.2024 18:29 Відповісти
гопца-дріца-ца-ца-ца - нетряпки мужня хріпатца
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27.06.2024 20:53 Відповісти
Ще один фронт? А що там згідно ''оману''?
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27.06.2024 18:32 Відповісти
Оман заважає тиснути
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27.06.2024 18:35 Відповісти
Потрібно терміново збільшити в рази фінансування з бюджету для колєг одного загравшогося актора на "Ржачний контрнаступ".
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27.06.2024 18:36 Відповісти
Давай, Вова. Клянчить - твоя тема. Но на хера тебе для этого зелёные штаны? Взял бы костыль, ногу пожалобнее подвернул бы... И вежливым будь, а то тебя заносит.
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27.06.2024 18:42 Відповісти
Так а де цi F-16, купа Patriot, що нам наче вже насипали.
Були умпб-30 по Харкову - х"йня вiдносна, потiм КАБ 250, а сьогоднi вже КАБ 500.
Це просто триндець я вам кажу...

Це не зрозумiти, поки сам не почуєш.
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27.06.2024 18:56 Відповісти
членоголовка говорящая
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27.06.2024 18:57 Відповісти
Когда на шашлыки уже, клоун?
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27.06.2024 19:09 Відповісти
Это ты расскажешь ребятам на фронте, что москали выдохлись, все равно, пусть москали и пушечное мясо, но бойцам не легче, и не преуменьшая их заслугу
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27.06.2024 19:18 Відповісти
"Я бы с удовольствием пошел воевать за Украину, но мне не дают. Как только я приеду на фронт, мои координаты передадут россиянам и туда прилетит «Искандер».

Шутка дня от Арестовича. (c)
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27.06.2024 19:31 Відповісти
Ну це як Лисий "жартував" про снайпера.
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27.06.2024 19:35 Відповісти
"Наступ на Харків відбито ..." Мені це сниться ??
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27.06.2024 19:34 Відповісти
ОПУ-ОПУ жарені у ОПЗЖопу, хто кого неважно - зе хрипить отважно!
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27.06.2024 20:23 Відповісти
У травні Путін спробував розширити війну, розгорнувши новий фронт на сході нашої країни. Завдяки хоробрості нашого народу та вашим рішенням, ми зупинили російський наступ. Але цей новий наступ довів, що існуючого тиску на Росію недостатньо. Джерело:
І це каже чувак, який приходив до влади під гаслом ,,Перестати стріляти, подивитися ***** в очі і домовитися посередині!". Більше трьох років воно втілювало в життя цю політику, навіть у Стамбулі, а коли з успіхом все просрало, кардинально змінило свою риторику !
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27.06.2024 20:24 Відповісти
Ти тільки і можеш *******,але нічого не робиш.Вже 2,5 роки Харків під щоденними бомбардуваннями
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27.06.2024 22:28 Відповісти
На кожен обстріл Харкову, треба бити по москві.
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27.06.2024 22:37 Відповісти
Наступ довів,що Українці молодці,а ти ГАНДОН!
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27.06.2024 23:04 Відповісти
 
 