Зеленський: Харківський наступ довів, що наявного тиску на Путіна замало

Наступ на Харків відбито, але спроба Путіна розширити війну на східному фронті засвідчила, що існуючого міжнародного тиску на Путіна замало.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час вступного слова на засіданні Європейської ради, яка проходить у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У травні Путін спробував розширити війну, розгорнувши новий фронт на сході нашої країни. Завдяки хоробрості нашого народу та вашим рішенням, ми зупинили російський наступ. Але цей новий наступ довів, що існуючого тиску на Росію недостатньо. Тому спочатку я хотів би згадати про військову підтримку", - сказав Зеленський, звертаючись до лідерів країн-членів ЄС.

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За його словами, артилерійські снаряди та виконання кожної обіцянки важливі не лише для захисту життя, а й для того, щоб зруйнувати ілюзію росіян, що вони чогось досягнуть війною.

Президент України відзначив, що зараз вдається повернути безпеку до Харкова.

"Це пов’язано з ліквідацією російських ракетних установок біля нашого кордону. Кожен із вас знає, як це стало можливим. А також ми повинні захистити Харків і будь-яке місто в Україні від російських керованих бомб. Це велика проблема. Наші далекобійні удари та сучасна ППО є ключем до припинення цього терору", - зазначив глава Української держави.