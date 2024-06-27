Начальник Запорожского областного ТЦК привлекал военных из районных военкоматов к строительным работам в собственном доме, - ГБР
Работники ГБР сообщили еще одно подозрение экс-начальнику Запорожского областного ТЦК и СП, который привлекал военных из районных военкоматов к строительным работам в собственном доме.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Как отмечается, во время руководства областным военкоматом в 2023 году чиновник решил использовать военнослужащих для ремонта своего нового дома. Подбирал специалистов под свои строительные нужды среди работников районных военкоматов.
Условиями выполнения работ был свободный график посещения службы с сохранением полного денежного обеспечения. Чиновник незаконно издавал приказы о командировке военных в ЗОТЦК и СП и подписывал документы о безосновательных начислениях и выплатах.
Таким образом в феврале-июле 2023 года вместо службы трое работников запорожских районных военкоматов выполняли ремонтные работы в доме военкома. За это время им безосновательно было начислено 266,4 тыс. грн.
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Тоді ми незламні.
Посчитать по цифрам.
Им закрывали по 600 грн. в день.
В Киеве подсобника меньше штуки не найти.
Догадаюсь качеству этого ремонта.
Быстро - качественно - дешево. Эти три условия никогда не совпадут
Інші начальники ТЦК залучають своїх підлеглих до набагато гірших справ:
Викрадання, тортури, підробка документів, вбивства, ....
Мобілізувати рядовими бійцями. Переважна більшість з них - звичайні кабінетні щурі, котрі отримували військові звання "за вислугою".
Військового досвіду - нуль.
Навиків керувати підлеглими - нуль.
Тільки рядовими...
"Саме там ворог атакує нашу державу і намагається знищити наш народ. Для того, щоб вам не вручили повістку варто обрати підрозділ самому та отримати туди рекомендаційний лист. Збройним силам України потрібні всі спеціальності й ви зможете знайти себе тут. Всі, хто порушує закон - будуть жорстко покарані. Прийшов час брати відповідальність та виконати свій чоловічий обовʼязок", - додали у відомстві.
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А в ті рідкісні хвилини, коли між будівництвом свого будинку та отриманням хабарів він опинявся на робочому місці, то брав ручку і натхненно писав такі патріотичні рядки в заявах для преси і повчаннях ухилянтам
А після війни він розповідатиме дітлахам у школі, як самовіддано тримав запорізький фронт, щоб вони могли насолодитися мирним дитинством
а вони фундамент запорізькому воєнкому заливали
Ото гнила сутність ******** влади.