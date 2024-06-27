Начальник Запорожского областного ТЦК привлекал военных из районных военкоматов к строительным работам в собственном доме, - ГБР

Работники ГБР сообщили еще одно подозрение экс-начальнику Запорожского областного ТЦК и СП, который привлекал военных из районных военкоматов к строительным работам в собственном доме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, во время руководства областным военкоматом в 2023 году чиновник решил использовать военнослужащих для ремонта своего нового дома. Подбирал специалистов под свои строительные нужды среди работников районных военкоматов.

Условиями выполнения работ был свободный график посещения службы с сохранением полного денежного обеспечения. Чиновник незаконно издавал приказы о командировке военных в ЗОТЦК и СП и подписывал документы о безосновательных начислениях и выплатах.

Таким образом в феврале-июле 2023 года вместо службы трое работников запорожских районных военкоматов выполняли ремонтные работы в доме военкома. За это время им безосновательно было начислено 266,4 тыс. грн.

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