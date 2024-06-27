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Начальник Запорожского областного ТЦК привлекал военных из районных военкоматов к строительным работам в собственном доме, - ГБР

будинок ексначальника Запорізького обласного ТЦК

Работники ГБР сообщили еще одно подозрение экс-начальнику Запорожского областного ТЦК и СП, который привлекал военных из районных военкоматов к строительным работам в собственном доме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, во время руководства областным военкоматом в 2023 году чиновник решил использовать военнослужащих для ремонта своего нового дома. Подбирал специалистов под свои строительные нужды среди работников районных военкоматов.

Условиями выполнения работ был свободный график посещения службы с сохранением полного денежного обеспечения. Чиновник незаконно издавал приказы о командировке военных в ЗОТЦК и СП и подписывал документы о безосновательных начислениях и выплатах.

Таким образом в феврале-июле 2023 года вместо службы трое работников запорожских районных военкоматов выполняли ремонтные работы в доме военкома. За это время им безосновательно было начислено 266,4 тыс. грн.

Также читайте: Сын начальника Винницкого ТЦК за $20 тыс. обещал уклонистам "пакет" документов для выезда за границу, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Запорожская область (3168) ГБР (3030) ТЦК (582)


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Топ комментарии
+20
Не можу його звинувачувати.
Інші начальники ТЦК залучають своїх підлеглих до набагато гірших справ:
Викрадання, тортури, підробка документів, вбивства, ....
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27.06.2024 20:25
+19
ПАН. Підару все дозволено. А панів таких...
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27.06.2024 20:18
+16
Слушна думка, але набагато простіше запозичити досвід американців -рекрутинговий центр це два сержанти і три рядових. Єдина проблема в Україні, це куди дівати тисячі офіцуцерів з ТЦК, яких соромно назвати військовими, бо про офіцерську честь і мови немає.
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27.06.2024 20:48
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ПАН. Підару все дозволено. А панів таких...
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27.06.2024 20:18 Ответить
Піднімав свіи добробут - не хотів бути білою вороною
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27.06.2024 20:20 Ответить
А может он строил "фортификационные укрепления"! Чего сразу наказывать то...
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27.06.2024 20:23 Ответить
Не здивуюся, що за паперами воно так і проходило. До речі

Влада Запорізької області витратить 430 мільйонів на будівництво чотирьох шкільних укриттів за секретними цінами 19:33
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27.06.2024 20:47 Ответить
На кожному огороді по фортифікації!!!
Тоді ми незламні.
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27.06.2024 21:06 Ответить
Такие фортификационные укрепления опасны для самого владельца.
Посчитать по цифрам.
Им закрывали по 600 грн. в день.
В Киеве подсобника меньше штуки не найти.
Догадаюсь качеству этого ремонта.
Быстро - качественно - дешево. Эти три условия никогда не совпадут
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27.06.2024 21:19 Ответить
В Киеве вы может и наймете рабочего меньше штуки за сутки. Но он накрутит прайс за работы раза в 2, вы охренеете от тех смет.
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28.06.2024 10:50 Ответить
ну так !!! "панять і прастіть" ...

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28.06.2024 11:07 Ответить
Запасний командний пункт.
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28.06.2024 11:23 Ответить
Не можу його звинувачувати.
Інші начальники ТЦК залучають своїх підлеглих до набагато гірших справ:
Викрадання, тортури, підробка документів, вбивства, ....
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27.06.2024 20:25 Ответить
Це паралельні процеси.
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27.06.2024 20:33 Ответить
Завдяки викраденням і тортурам з'являються гроші на будиночки та їх ремонт
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27.06.2024 20:37 Ответить
***** получать військові,які у зговорі з начальником ТЦК(обтягуючі обставини) вчинили протиправні дії ,кошти доведеться повернути,а начальнику трішки поділитися доведеться
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27.06.2024 20:30 Ответить
Такого ніколи не було, і ось, на тобі, знову.
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27.06.2024 20:31 Ответить
Це еталонний приклад, як змішати з лайном і позерити справді потрібну мобілізацію. Все більше схиляюся до думки, що більшість функцій ТЦК слід передати цивільним структурам і бажано під керівництвом відставних військових НАТО.
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27.06.2024 20:32 Ответить
Слушна думка, але набагато простіше запозичити досвід американців -рекрутинговий центр це два сержанти і три рядових. Єдина проблема в Україні, це куди дівати тисячі офіцуцерів з ТЦК, яких соромно назвати військовими, бо про офіцерську честь і мови немає.
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27.06.2024 20:48 Ответить
"куди дівати тисячі офіцуцерів з ТЦК"
Мобілізувати рядовими бійцями. Переважна більшість з них - звичайні кабінетні щурі, котрі отримували військові звання "за вислугою".
Військового досвіду - нуль.
Навиків керувати підлеглими - нуль.
Тільки рядовими...
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28.06.2024 08:48 Ответить
як куди дівати ??? розжалувати до рядових і на фронт !!!
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28.06.2024 11:08 Ответить
Совкові звички на диво сильні
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27.06.2024 20:43 Ответить
У ТЦК також звернулися до усіх громадян: "махати кулаками потрібно на сході та півдні України".

"Саме там ворог атакує нашу державу і намагається знищити наш народ. Для того, щоб вам не вручили повістку варто обрати підрозділ самому та отримати туди рекомендаційний лист. Збройним силам України потрібні всі спеціальності й ви зможете знайти себе тут. Всі, хто порушує закон - будуть жорстко покарані. Прийшов час брати відповідальність та виконати свій чоловічий обовʼязок", - додали у відомстві.

============

А в ті рідкісні хвилини, коли між будівництвом свого будинку та отриманням хабарів він опинявся на робочому місці, то брав ручку і натхненно писав такі патріотичні рядки в заявах для преси і повчаннях ухилянтам
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27.06.2024 20:44 Ответить
Навіть після війни нічого не міняється, це просто *******
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27.06.2024 20:49 Ответить
Це "під час війни"
А після війни він розповідатиме дітлахам у школі, як самовіддано тримав запорізький фронт, щоб вони могли насолодитися мирним дитинством
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27.06.2024 20:59 Ответить
А тут кричать хочемо до ЄС. Так такий совок є зараз, був 5, 10, 15.... років тому. Так що до ЄС, як до місяця і правильно вони роблять що нас не беруть.
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27.06.2024 20:55 Ответить
«Кріпаків» треба карати разом із «паном». Інакше ганебної звички рабства не позбутися ніколи.
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27.06.2024 20:56 Ответить
И чего прицепились к человеку, деньги же брать запретили
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27.06.2024 20:56 Ответить
скоти совкові ватні
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27.06.2024 21:01 Ответить
Пліч об пліч так би мовити проводив вишкіл підрозділу.
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27.06.2024 21:08 Ответить
я то думаю, де пропали andrewMoonи , танчики, зольдати... і вся інша тцкаШна ботва
а вони фундамент запорізькому воєнкому заливали
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27.06.2024 21:19 Ответить
Танчика вже давно не чути. Смішний був персонаж
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28.06.2024 08:50 Ответить
типичный совок ****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!это не излечимо!вот такой *****,замполит,зампотылу............как при совке было так и осталось.
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27.06.2024 21:47 Ответить
Бляха-муха! Это какой-то секрет и эксклюзивный случай? Все военные мало-мальски начальники, ВСЕГДА(!) эксплуатировали рабский труд срочников или своих подчиненных кадровых военных(контрактников) из солдатско-прапорщитского состава.
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27.06.2024 21:54 Ответить
Вот ето дожили. Паны уже на заказ дают людоловам задание кого нужно словить штукатура или сварщика в зависимости что нужно по дому ему сделать. А теперь представьте какой учерб государству и армии нанес етот ТЦКшник в военной время и не только в деньгах. Представьте себе что ети военные числились и по документам воевали в какой то части. А в реальности на фронте дыры в обороне. Ето измена Родины и подрыв обороноспособности страны не меньше. Если обычному ухилянту лепят сроки в 5 лет то начальнику ТЦК нужно 25 лет лагерей не меньше.
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27.06.2024 21:56 Ответить
Десятки тисяч числяться нібито на службі
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28.06.2024 09:40 Ответить
Ніколи такого не було і на тобі 😡
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27.06.2024 22:03 Ответить
Ги ги,який шабаш сцикунів,рашистів ,уйобків і просто прихильників зе,змішали все в купу,одним словом підари!
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27.06.2024 22:38 Ответить
Ну напроти одеського воєнкома, то просто бомж )
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27.06.2024 22:55 Ответить
Куда пожаловаться на частное СТО, в военной части.
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28.06.2024 02:16 Ответить
Чайка?
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28.06.2024 09:44 Ответить
Эта структура полностью дискредитировала себя и даже оставила пятно на репутации армии. Она должна быть полностью реформирована, сокращена в 10 раз, а по хорошему счету распущена. Мобилизацией должны заниматься рекрутинговые центры, которых надо создать не 30-50, а 300-500...
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28.06.2024 03:47 Ответить
Та хоч міліон центрів-якшо буде таке віднощення влади до народу то буде мабуть як у 1918 році коли народ дістала українська влада так шо на захист Київа стала тільки купка молоді під Крутами.хоч під штик могло стати 200 тисяч
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28.06.2024 06:07 Ответить
молодець, не ?
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28.06.2024 05:14 Ответить
Ну це вже через міру жадний- звик до халяви. не міг заплатити будівельникам Добре шо хоч сексуально ще не домагпвся
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28.06.2024 06:03 Ответить
О! Це саме та причина, з якої я ще 93го року знав, що до армії не наближусь на гарматний постріл. І задача номер один - вступити до ВНЗ з військовою кафедрою.
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28.06.2024 09:39 Ответить
Всього навсього потрібно внести норми в Закон, якщо в армії крадуть, збагачуються , використовують військових не за призначенням, то прирівняти до зради Батьківщини або допомога росіянським агресорам! Усіх цих уродів відправляти на риття окопів за пайок!
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28.06.2024 09:42 Ответить
военкоматы давно пора расформировать!. Рода войск должны осуществлять рекрутинг самостоятельно!
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28.06.2024 10:08 Ответить
Розтріл перед строем
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28.06.2024 10:33 Ответить
Блин, военные ишачили, строили. Заработали бабло. А пишут «им безосновательно начислили». Основательно, но за счет державы. Вот за державу обидно.
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28.06.2024 10:48 Ответить
За один рік став майором, бувший "рішала" в ДАІ коли розігнали, пішов "рішала" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов в ТЦК та СП. Прийшов рядовий СОЛДАТ-КУХАР та за рік став МАЙОРОМ ЗСУ начальником відділення ТЦК та СП вже має лексуса за 24000$. До речі "відстрочка" на півроку всього 4 000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область.
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28.06.2024 11:17 Ответить
Якшо він військовий ще з совка - то так воно і є. Така була повсімісна практика в ра. Старші охвіцери користувались цим тай солдатики були задоволені - все не в казармі.
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28.06.2024 11:20 Ответить
Хотів встигнути до приходу москалів добудувати своє "гньоздишко" - бо потім наймати таджиків буде треба, а їм платити треба.
Ото гнила сутність ******** влади.
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28.06.2024 11:43 Ответить
«Щырых патриотов» хватает. Мэр Мукачево как эталон. Эталон коррупционера. Чиста мова, красивые лозунги, «ци рукы ничого такого», доверие селян. Слямзил около 85 миллионов этими «чистыми руками». Патриотично слямзил. В цэркву в воскресенье шел с чистой совестью.
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28.06.2024 11:56 Ответить
 
 