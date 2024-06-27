Начальник Запорізького обласного ТЦК залучав військових з районних військкоматів до будівельних робіт у власному будинку, - ДБР
Працівники ДБР повідомили ще одну підозру ексначальнику Запорізького обласного ТЦК та СП, який залучав військових з районних військкоматів до будівельних робіт у власному будинку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Як зазначається, під час керування обласним військкоматом у 2023 році посадовець вирішив використати військовослужбовців для ремонту свого нового будинку. Підбирав фахівців під свої будівельні потреби серед працівників районних військкоматів.
Умовами виконання робіт був вільний графік відвідування служби зі збереженням повного грошового забезпечення. Посадовець незаконно видавав накази про відрядження військових до ЗОТЦК та СП і підписував документи про безпідставні нарахування та виплати.
Таким чином у лютому-липні 2023 року замість служби троє працівників запорізьких районних військкоматів виконували ремонтні роботи у будинку воєнкома. За цей час їм безпідставно було нараховано 266,4 тис. грн.
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Тоді ми незламні.
Посчитать по цифрам.
Им закрывали по 600 грн. в день.
В Киеве подсобника меньше штуки не найти.
Догадаюсь качеству этого ремонта.
Быстро - качественно - дешево. Эти три условия никогда не совпадут
Інші начальники ТЦК залучають своїх підлеглих до набагато гірших справ:
Викрадання, тортури, підробка документів, вбивства, ....
Мобілізувати рядовими бійцями. Переважна більшість з них - звичайні кабінетні щурі, котрі отримували військові звання "за вислугою".
Військового досвіду - нуль.
Навиків керувати підлеглими - нуль.
Тільки рядовими...
"Саме там ворог атакує нашу державу і намагається знищити наш народ. Для того, щоб вам не вручили повістку варто обрати підрозділ самому та отримати туди рекомендаційний лист. Збройним силам України потрібні всі спеціальності й ви зможете знайти себе тут. Всі, хто порушує закон - будуть жорстко покарані. Прийшов час брати відповідальність та виконати свій чоловічий обовʼязок", - додали у відомстві.
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А в ті рідкісні хвилини, коли між будівництвом свого будинку та отриманням хабарів він опинявся на робочому місці, то брав ручку і натхненно писав такі патріотичні рядки в заявах для преси і повчаннях ухилянтам
А після війни він розповідатиме дітлахам у школі, як самовіддано тримав запорізький фронт, щоб вони могли насолодитися мирним дитинством
а вони фундамент запорізькому воєнкому заливали
Ото гнила сутність ******** влади.