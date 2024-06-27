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Начальник Запорізького обласного ТЦК залучав військових з районних військкоматів до будівельних робіт у власному будинку, - ДБР

будинок ексначальника Запорізького обласного ТЦК

Працівники ДБР повідомили ще одну підозру ексначальнику Запорізького обласного ТЦК та СП, який залучав військових з районних військкоматів до будівельних робіт у власному будинку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як зазначається, під час керування обласним військкоматом у 2023 році посадовець вирішив використати військовослужбовців для ремонту свого нового будинку. Підбирав фахівців під свої будівельні потреби серед працівників районних військкоматів.

Умовами виконання робіт був вільний графік відвідування служби зі збереженням повного грошового забезпечення. Посадовець незаконно видавав накази про відрядження військових до ЗОТЦК та СП і підписував документи про безпідставні нарахування та виплати.

Таким чином у лютому-липні 2023 року замість служби троє працівників запорізьких районних військкоматів виконували ремонтні роботи у будинку воєнкома. За цей час їм безпідставно було нараховано 266,4 тис. грн.

Також читайте: Син начальника Вінницького ТЦК за $20 тис. обіцяв ухилянтам "пакет" документів для виїзду за кордон, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Запорізька область (3695) ДБР (3536) ТЦК та СП (629)


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Топ коментарі
+20
Не можу його звинувачувати.
Інші начальники ТЦК залучають своїх підлеглих до набагато гірших справ:
Викрадання, тортури, підробка документів, вбивства, ....
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27.06.2024 20:25
+19
ПАН. Підару все дозволено. А панів таких...
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27.06.2024 20:18
+16
Слушна думка, але набагато простіше запозичити досвід американців -рекрутинговий центр це два сержанти і три рядових. Єдина проблема в Україні, це куди дівати тисячі офіцуцерів з ТЦК, яких соромно назвати військовими, бо про офіцерську честь і мови немає.
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27.06.2024 20:48
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ПАН. Підару все дозволено. А панів таких...
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27.06.2024 20:18 Відповісти
Піднімав свіи добробут - не хотів бути білою вороною
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27.06.2024 20:20 Відповісти
А может он строил "фортификационные укрепления"! Чего сразу наказывать то...
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27.06.2024 20:23 Відповісти
Не здивуюся, що за паперами воно так і проходило. До речі

Влада Запорізької області витратить 430 мільйонів на будівництво чотирьох шкільних укриттів за секретними цінами 19:33
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27.06.2024 20:47 Відповісти
На кожному огороді по фортифікації!!!
Тоді ми незламні.
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27.06.2024 21:06 Відповісти
Такие фортификационные укрепления опасны для самого владельца.
Посчитать по цифрам.
Им закрывали по 600 грн. в день.
В Киеве подсобника меньше штуки не найти.
Догадаюсь качеству этого ремонта.
Быстро - качественно - дешево. Эти три условия никогда не совпадут
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27.06.2024 21:19 Відповісти
В Киеве вы может и наймете рабочего меньше штуки за сутки. Но он накрутит прайс за работы раза в 2, вы охренеете от тех смет.
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28.06.2024 10:50 Відповісти
ну так !!! "панять і прастіть" ...

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28.06.2024 11:07 Відповісти
Запасний командний пункт.
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28.06.2024 11:23 Відповісти
Не можу його звинувачувати.
Інші начальники ТЦК залучають своїх підлеглих до набагато гірших справ:
Викрадання, тортури, підробка документів, вбивства, ....
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27.06.2024 20:25 Відповісти
Це паралельні процеси.
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27.06.2024 20:33 Відповісти
Завдяки викраденням і тортурам з'являються гроші на будиночки та їх ремонт
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27.06.2024 20:37 Відповісти
***** получать військові,які у зговорі з начальником ТЦК(обтягуючі обставини) вчинили протиправні дії ,кошти доведеться повернути,а начальнику трішки поділитися доведеться
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27.06.2024 20:30 Відповісти
Такого ніколи не було, і ось, на тобі, знову.
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27.06.2024 20:31 Відповісти
Це еталонний приклад, як змішати з лайном і позерити справді потрібну мобілізацію. Все більше схиляюся до думки, що більшість функцій ТЦК слід передати цивільним структурам і бажано під керівництвом відставних військових НАТО.
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27.06.2024 20:32 Відповісти
Слушна думка, але набагато простіше запозичити досвід американців -рекрутинговий центр це два сержанти і три рядових. Єдина проблема в Україні, це куди дівати тисячі офіцуцерів з ТЦК, яких соромно назвати військовими, бо про офіцерську честь і мови немає.
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27.06.2024 20:48 Відповісти
"куди дівати тисячі офіцуцерів з ТЦК"
Мобілізувати рядовими бійцями. Переважна більшість з них - звичайні кабінетні щурі, котрі отримували військові звання "за вислугою".
Військового досвіду - нуль.
Навиків керувати підлеглими - нуль.
Тільки рядовими...
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28.06.2024 08:48 Відповісти
як куди дівати ??? розжалувати до рядових і на фронт !!!
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28.06.2024 11:08 Відповісти
Совкові звички на диво сильні
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27.06.2024 20:43 Відповісти
У ТЦК також звернулися до усіх громадян: "махати кулаками потрібно на сході та півдні України".

"Саме там ворог атакує нашу державу і намагається знищити наш народ. Для того, щоб вам не вручили повістку варто обрати підрозділ самому та отримати туди рекомендаційний лист. Збройним силам України потрібні всі спеціальності й ви зможете знайти себе тут. Всі, хто порушує закон - будуть жорстко покарані. Прийшов час брати відповідальність та виконати свій чоловічий обовʼязок", - додали у відомстві.

============

А в ті рідкісні хвилини, коли між будівництвом свого будинку та отриманням хабарів він опинявся на робочому місці, то брав ручку і натхненно писав такі патріотичні рядки в заявах для преси і повчаннях ухилянтам
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27.06.2024 20:44 Відповісти
Навіть після війни нічого не міняється, це просто *******
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27.06.2024 20:49 Відповісти
Це "під час війни"
А після війни він розповідатиме дітлахам у школі, як самовіддано тримав запорізький фронт, щоб вони могли насолодитися мирним дитинством
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27.06.2024 20:59 Відповісти
А тут кричать хочемо до ЄС. Так такий совок є зараз, був 5, 10, 15.... років тому. Так що до ЄС, як до місяця і правильно вони роблять що нас не беруть.
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27.06.2024 20:55 Відповісти
«Кріпаків» треба карати разом із «паном». Інакше ганебної звички рабства не позбутися ніколи.
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27.06.2024 20:56 Відповісти
И чего прицепились к человеку, деньги же брать запретили
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27.06.2024 20:56 Відповісти
скоти совкові ватні
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27.06.2024 21:01 Відповісти
Пліч об пліч так би мовити проводив вишкіл підрозділу.
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27.06.2024 21:08 Відповісти
я то думаю, де пропали andrewMoonи , танчики, зольдати... і вся інша тцкаШна ботва
а вони фундамент запорізькому воєнкому заливали
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27.06.2024 21:19 Відповісти
Танчика вже давно не чути. Смішний був персонаж
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28.06.2024 08:50 Відповісти
типичный совок ****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!это не излечимо!вот такой *****,замполит,зампотылу............как при совке было так и осталось.
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27.06.2024 21:47 Відповісти
Бляха-муха! Это какой-то секрет и эксклюзивный случай? Все военные мало-мальски начальники, ВСЕГДА(!) эксплуатировали рабский труд срочников или своих подчиненных кадровых военных(контрактников) из солдатско-прапорщитского состава.
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27.06.2024 21:54 Відповісти
Вот ето дожили. Паны уже на заказ дают людоловам задание кого нужно словить штукатура или сварщика в зависимости что нужно по дому ему сделать. А теперь представьте какой учерб государству и армии нанес етот ТЦКшник в военной время и не только в деньгах. Представьте себе что ети военные числились и по документам воевали в какой то части. А в реальности на фронте дыры в обороне. Ето измена Родины и подрыв обороноспособности страны не меньше. Если обычному ухилянту лепят сроки в 5 лет то начальнику ТЦК нужно 25 лет лагерей не меньше.
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27.06.2024 21:56 Відповісти
Десятки тисяч числяться нібито на службі
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28.06.2024 09:40 Відповісти
Ніколи такого не було і на тобі 😡
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27.06.2024 22:03 Відповісти
Ги ги,який шабаш сцикунів,рашистів ,уйобків і просто прихильників зе,змішали все в купу,одним словом підари!
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27.06.2024 22:38 Відповісти
Ну напроти одеського воєнкома, то просто бомж )
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27.06.2024 22:55 Відповісти
Куда пожаловаться на частное СТО, в военной части.
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28.06.2024 02:16 Відповісти
Чайка?
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28.06.2024 09:44 Відповісти
Эта структура полностью дискредитировала себя и даже оставила пятно на репутации армии. Она должна быть полностью реформирована, сокращена в 10 раз, а по хорошему счету распущена. Мобилизацией должны заниматься рекрутинговые центры, которых надо создать не 30-50, а 300-500...
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28.06.2024 03:47 Відповісти
Та хоч міліон центрів-якшо буде таке віднощення влади до народу то буде мабуть як у 1918 році коли народ дістала українська влада так шо на захист Київа стала тільки купка молоді під Крутами.хоч під штик могло стати 200 тисяч
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28.06.2024 06:07 Відповісти
молодець, не ?
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28.06.2024 05:14 Відповісти
Ну це вже через міру жадний- звик до халяви. не міг заплатити будівельникам Добре шо хоч сексуально ще не домагпвся
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28.06.2024 06:03 Відповісти
О! Це саме та причина, з якої я ще 93го року знав, що до армії не наближусь на гарматний постріл. І задача номер один - вступити до ВНЗ з військовою кафедрою.
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28.06.2024 09:39 Відповісти
Всього навсього потрібно внести норми в Закон, якщо в армії крадуть, збагачуються , використовують військових не за призначенням, то прирівняти до зради Батьківщини або допомога росіянським агресорам! Усіх цих уродів відправляти на риття окопів за пайок!
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28.06.2024 09:42 Відповісти
военкоматы давно пора расформировать!. Рода войск должны осуществлять рекрутинг самостоятельно!
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28.06.2024 10:08 Відповісти
Розтріл перед строем
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28.06.2024 10:33 Відповісти
Блин, военные ишачили, строили. Заработали бабло. А пишут «им безосновательно начислили». Основательно, но за счет державы. Вот за державу обидно.
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28.06.2024 10:48 Відповісти
За один рік став майором, бувший "рішала" в ДАІ коли розігнали, пішов "рішала" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов в ТЦК та СП. Прийшов рядовий СОЛДАТ-КУХАР та за рік став МАЙОРОМ ЗСУ начальником відділення ТЦК та СП вже має лексуса за 24000$. До речі "відстрочка" на півроку всього 4 000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область.
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28.06.2024 11:17 Відповісти
Якшо він військовий ще з совка - то так воно і є. Така була повсімісна практика в ра. Старші охвіцери користувались цим тай солдатики були задоволені - все не в казармі.
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28.06.2024 11:20 Відповісти
Хотів встигнути до приходу москалів добудувати своє "гньоздишко" - бо потім наймати таджиків буде треба, а їм платити треба.
Ото гнила сутність ******** влади.
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28.06.2024 11:43 Відповісти
«Щырых патриотов» хватает. Мэр Мукачево как эталон. Эталон коррупционера. Чиста мова, красивые лозунги, «ци рукы ничого такого», доверие селян. Слямзил около 85 миллионов этими «чистыми руками». Патриотично слямзил. В цэркву в воскресенье шел с чистой совестью.
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28.06.2024 11:56 Відповісти
 
 