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Бронирование в "Дії" заработает в июле, но сначала для критически важных предприятий, - Федоров

Дія

Электронное бронирование в "Дії" заработает в начале июля.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

"Активно работаем над электронным бронированием на портале "Дія". Сначала сервис будет доступен для предприятий, которые являются критически важными для экономики страны. В начале июля планируем начать бета-тест", - сообщил Федоров.

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров ро бронювання в Дії
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров ро бронювання в Дії

Автор: 

бронирование (156) Федоров Михаил (508) Дія (426)


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футбольные клубы и цирки - расстроились....
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27.06.2024 21:56 Ответить
Наприклад Квартал, різні ржачні шоу, та всілякі Потапи, та такого ж штибу "пєвци", та шоумени. Яким вже надоїло сидіти по закордонам, і палитись на заробітках по кацапських паті. Хочуть і тут гастролерити.
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27.06.2024 23:17 Ответить
А які-такі "критично важливі підприємства"? Всілякі казліно імені Гетьманцева та кол-центри імені Колі Катлєти?
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28.06.2024 02:17 Ответить
 
 