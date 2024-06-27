Бронирование в "Дії" заработает в июле, но сначала для критически важных предприятий, - Федоров

Электронное бронирование в "Дії" заработает в начале июля.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

"Активно работаем над электронным бронированием на портале "Дія". Сначала сервис будет доступен для предприятий, которые являются критически важными для экономики страны. В начале июля планируем начать бета-тест", - сообщил Федоров.

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