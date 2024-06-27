Бронювання в "Дії" запрацює в липні, але спершу для критично важливих підприємств, - Федоров

Електронне бронювання у "Дії" запрацює на початку липня.

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Активно працюємо над електронним бронюванням на порталі Дія. Спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни. На початку липня плануємо розпочати бета-тест", - повідомив Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щоб уникнути мобілізації під час бронювання, слід оформити "бронь" онлайн, - "слуга народу" Веніславський



