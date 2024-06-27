Бронювання в "Дії" запрацює в липні, але спершу для критично важливих підприємств, - Федоров
Електронне бронювання у "Дії" запрацює на початку липня.
Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Активно працюємо над електронним бронюванням на порталі Дія. Спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни. На початку липня плануємо розпочати бета-тест", - повідомив Федоров.
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