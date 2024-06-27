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Бронювання в "Дії" запрацює в липні, але спершу для критично важливих підприємств, - Федоров

Дія

Електронне бронювання у "Дії" запрацює на початку липня. 

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Активно працюємо над електронним бронюванням на порталі Дія. Спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни. На початку липня плануємо розпочати бета-тест", - повідомив Федоров.

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров ро бронювання в Дії
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров ро бронювання в Дії

Автор: 

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футбольные клубы и цирки - расстроились....
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27.06.2024 21:56 Відповісти
Наприклад Квартал, різні ржачні шоу, та всілякі Потапи, та такого ж штибу "пєвци", та шоумени. Яким вже надоїло сидіти по закордонам, і палитись на заробітках по кацапських паті. Хочуть і тут гастролерити.
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27.06.2024 23:17 Відповісти
А які-такі "критично важливі підприємства"? Всілякі казліно імені Гетьманцева та кол-центри імені Колі Катлєти?
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28.06.2024 02:17 Відповісти
 
 