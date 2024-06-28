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Новости Война
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На Одесщине зафиксировали разведывательный БПЛА РФ: Работают силы ПВО

На Одещині розвідувальний БПЛА РФ

В Одесской области зафиксирован российский разведывательный БПЛА, работают силы ПВО.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Также читайте: Житель Каменки в Сумской области перед российским вторжением изготовил взрывчатку и вооружение, чтобы защитить село от оккупантов. Теперь его судят за хранение оружия

Автор: 

Одесская область (3626) воздушная тревога (804)


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Коротко про роботу ППО:
10.49 Зафиксирован развед дрон в направлении Южного, может быть слышна боевая работа по нему. Авиация наша
11.03 Дрон летит ближе к Одессе, может быть громко
11.14 ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА
11.15 Будет работа по дрону
11.26 Развед дрон идет в центр города
11.27 Повернул в сторону Таирова
11.30 Ушел в сторону Великодолинского
Мабуть ворог вже побачив все що хотів, розходимось...
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28.06.2024 11:35 Ответить
Уже баллистика полетела по разведданным с беспилотника...
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28.06.2024 11:48 Ответить
 
 