На Одесщине зафиксировали разведывательный БПЛА РФ: Работают силы ПВО
В Одесской области зафиксирован российский разведывательный БПЛА, работают силы ПВО.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас в Одесской области объявлена воздушная тревога.
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10.49 Зафиксирован развед дрон в направлении Южного, может быть слышна боевая работа по нему. Авиация наша
11.03 Дрон летит ближе к Одессе, может быть громко
11.14 ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА
11.15 Будет работа по дрону
11.26 Развед дрон идет в центр города
11.27 Повернул в сторону Таирова
11.30 Ушел в сторону Великодолинского
Мабуть ворог вже побачив все що хотів, розходимось...