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Новости Война
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Житель Каменки на Сумщине перед российским вторжением изготовил взрывчатку и вооружение, чтобы защитить село от оккупантов. Теперь его судят за хранение оружия

Жителя Сумщини Віталія Куколя судять за виготовлення та зберігання зброї

С первого дня полномасштабной войны житель Каменки Сумской области Виталий Куколь стал на защиту родного села. Он собственноручно изготовил взрывчатку и заминировал путь между оккупированным в то время Тростянцом и Каменкой, помогал выводить людей из оккупации и сотрудничал с 93-й бригадой "Холодный Яр". Теперь же мужчину обвиняют в изготовлении и хранении оружия и взрывчатки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Суми".

В суде говорят о "незаконном изготовлении огнестрельного оружия"

В Тростянецком суде Сумской области продолжается рассмотрение дела.

Отмечается, что Куколь вину не признает, потому что таким образом, говорит он, готовился защищать свое село от российских захватчиков в начале полномасштабного вторжения.

В то же время судья Александр Огиенко разъяснил мужчине, что речь идет, в частности, о 25 февраля 2022 года.

Зная что за незаконное изготовление огнестрельного оружия наступает уголовная ответственность. Из фрагмента металлической трубки и собственноручно изготовленной деревянной рукоятки изготовил одноствольный дульнозарядный пистолет с фитильным воспламенением. Кроме того, с помощью фрагмента металлической трубки и рукоятки ружья для подводной охоты незаконного изготовления одноствольное дульнозарядное ружье с капсюльным механизмом зажигания", - пояснил судья.

Жителя Сумщини Віталія Куколя судять за виготовлення зброї

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разоблачена сеть дельцов, которые продавали трофейное оружие криминалитету, - СБУ. ФОТОрепортаж

Куколь изготовил взрывчатку для защиты села от российских оккупантов

Виталий Куколь осенью 2023 года рассказывал, как с односельчанами в начале полномасштабного вторжения готовились оборонять от российских войск Каменку. Он показывал и собственноручно сделанное для этого оружие.

Тем оружием, по словам мужчины, он не пользовался.

Говорит, что после войны хотел передать ее в музей. Сейчас, разъяснив мужчине суть обвинения, стороны определяются с дальнейшим порядком рассмотрения дела.

Суд хочет исследовать вещественные доказательства

"Принимая во внимание то, что обвиняемый Куколь Виталий Николаевич во время досудебного расследования и судебного рассмотрения указанного уголовного производства вину в совершенном уголовном правонарушении не признает, поэтому руководствуясь требованиями статьи 349 УПК Украины считаю необходимым осуществить полный порядок исследования доказательств: начать с исследования материалов уголовного производства, в дальнейшем исследовать вещественные доказательства в уголовном производстве, допросить свидетелей в уголовном производстве и в последнюю очередь допросить самого обвиняемого с учетом требований статьи 63 Конституции Украины", - заявил руководитель Ахтырской прокуратуры Дмитрий Заяц.

Жителя Сумщини Віталія Куколя судять за виготовлення зброї

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Что дальше?

Следующее судебное заседание по Куколю назначили на 22 августа 2024 года. Тогда будут исследоваться письменные доказательства.

Виталию Куколю инкриминируют статью "Незаконное обращение с оружием". Если вину мужчины докажут, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Автор: 

оружие (10248) суд (25136) Сумская область (3262)


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Топ комментарии
+72
А ті хто розмінував чонгар, герої, а дядько в суд! Пзць
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28.06.2024 11:06
+44
Цікаво, а чи підпадають під кримінал по рішенню суду добровольці, які "незаконно "взяли зброю і пішли захищати Батьківщину,,,?Писали, що були випадки коли по рішенню суду були затребувані плани оборони, клістрони ППО, що обвалило оборону 3х областей...?А хто ті хто направляє такі справи до судів?
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28.06.2024 11:21
+42
Це якийсь сюрр!(((
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28.06.2024 11:06
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А ось якби здав Сумську область - дали б Героя, як Содолю. Якби вкрав Сумську область, то було б не все однозначно і обовязково АПІЛЯЦІЯ.

"Браво", Зе і ко!
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28.06.2024 13:52 Ответить
Сама велика проблема України - що з такою підарасячою владою, прокурорами і суддями кацапам взагалі не треба напрягатись і вигадувати теми для ІПСО.

Запустили цей сюжет по тєлєгам, і українське суспільство у черговий раз демотивовано. Ще пару сюжетів про те, як обласні та районні воєнкоми та сбу-шники наживаються нерухомістю під час війни - і в людей взагалі руки опускаються. Та й ще мальнький сюжетик про Содоля, який у перший день вторгнення сказав: "Нам пінда" (лише за це він мав бути знятий із всіх командних посад) - і буде дійсно одна велика пінда на всіх.
Я це чітко бачу по своїх знайомих і родичах.

Наша влада - це найуспішніше і найдоскональше кацапське ІПСО...
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28.06.2024 13:55 Ответить
Всіх, хто заважав Риго-ОПешним зустріти "старшєго брата" з хлібом-сіллю, буде покарано! Вони дарма декілька днів бухали на банковій і чекали.
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28.06.2024 15:05 Ответить
Він не фірташ. І цим все сказано.
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28.06.2024 17:21 Ответить
Тут все правильно! Жидок в президентському кріслі більше москалів боїться озброєного народу. З першими а випадок чого сподівається домовитися?
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28.06.2024 17:55 Ответить


Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

Цікаво було б дізнатися, де були охтирські «прокурори» у березні- квітні 2022 року (до речі, такі справи не є поодинокими).Тоді вони першими тікали на захід, а сьогодні доводять свою потрібність, переслідуючи справжніх патріотів.Ця система прогнила до межі
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28.06.2024 22:56 Ответить
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