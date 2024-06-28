Житель Каменки на Сумщине перед российским вторжением изготовил взрывчатку и вооружение, чтобы защитить село от оккупантов. Теперь его судят за хранение оружия
С первого дня полномасштабной войны житель Каменки Сумской области Виталий Куколь стал на защиту родного села. Он собственноручно изготовил взрывчатку и заминировал путь между оккупированным в то время Тростянцом и Каменкой, помогал выводить людей из оккупации и сотрудничал с 93-й бригадой "Холодный Яр". Теперь же мужчину обвиняют в изготовлении и хранении оружия и взрывчатки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Суми".
В суде говорят о "незаконном изготовлении огнестрельного оружия"
В Тростянецком суде Сумской области продолжается рассмотрение дела.
Отмечается, что Куколь вину не признает, потому что таким образом, говорит он, готовился защищать свое село от российских захватчиков в начале полномасштабного вторжения.
В то же время судья Александр Огиенко разъяснил мужчине, что речь идет, в частности, о 25 февраля 2022 года.
Зная что за незаконное изготовление огнестрельного оружия наступает уголовная ответственность. Из фрагмента металлической трубки и собственноручно изготовленной деревянной рукоятки изготовил одноствольный дульнозарядный пистолет с фитильным воспламенением. Кроме того, с помощью фрагмента металлической трубки и рукоятки ружья для подводной охоты незаконного изготовления одноствольное дульнозарядное ружье с капсюльным механизмом зажигания", - пояснил судья.
Куколь изготовил взрывчатку для защиты села от российских оккупантов
Виталий Куколь осенью 2023 года рассказывал, как с односельчанами в начале полномасштабного вторжения готовились оборонять от российских войск Каменку. Он показывал и собственноручно сделанное для этого оружие.
Тем оружием, по словам мужчины, он не пользовался.
Говорит, что после войны хотел передать ее в музей. Сейчас, разъяснив мужчине суть обвинения, стороны определяются с дальнейшим порядком рассмотрения дела.
Суд хочет исследовать вещественные доказательства
"Принимая во внимание то, что обвиняемый Куколь Виталий Николаевич во время досудебного расследования и судебного рассмотрения указанного уголовного производства вину в совершенном уголовном правонарушении не признает, поэтому руководствуясь требованиями статьи 349 УПК Украины считаю необходимым осуществить полный порядок исследования доказательств: начать с исследования материалов уголовного производства, в дальнейшем исследовать вещественные доказательства в уголовном производстве, допросить свидетелей в уголовном производстве и в последнюю очередь допросить самого обвиняемого с учетом требований статьи 63 Конституции Украины", - заявил руководитель Ахтырской прокуратуры Дмитрий Заяц.
Что дальше?
Следующее судебное заседание по Куколю назначили на 22 августа 2024 года. Тогда будут исследоваться письменные доказательства.
Виталию Куколю инкриминируют статью "Незаконное обращение с оружием". Если вину мужчины докажут, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.
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"Браво", Зе і ко!
Запустили цей сюжет по тєлєгам, і українське суспільство у черговий раз демотивовано. Ще пару сюжетів про те, як обласні та районні воєнкоми та сбу-шники наживаються нерухомістю під час війни - і в людей взагалі руки опускаються. Та й ще мальнький сюжетик про Содоля, який у перший день вторгнення сказав: "Нам пінда" (лише за це він мав бути знятий із всіх командних посад) - і буде дійсно одна велика пінда на всіх.
Я це чітко бачу по своїх знайомих і родичах.
Наша влада - це найуспішніше і найдоскональше кацапське ІПСО...
Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
Цікаво було б дізнатися, де були охтирські «прокурори» у березні- квітні 2022 року (до речі, такі справи не є поодинокими).Тоді вони першими тікали на захід, а сьогодні доводять свою потрібність, переслідуючи справжніх патріотів.Ця система прогнила до межі