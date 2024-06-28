Житель Каменки на Сумщине перед российским вторжением изготовил взрывчатку и вооружение, чтобы защитить село от оккупантов. Теперь его судят за хранение оружия

С первого дня полномасштабной войны житель Каменки Сумской области Виталий Куколь стал на защиту родного села. Он собственноручно изготовил взрывчатку и заминировал путь между оккупированным в то время Тростянцом и Каменкой, помогал выводить людей из оккупации и сотрудничал с 93-й бригадой "Холодный Яр". Теперь же мужчину обвиняют в изготовлении и хранении оружия и взрывчатки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Суми".

В суде говорят о "незаконном изготовлении огнестрельного оружия"

В Тростянецком суде Сумской области продолжается рассмотрение дела.

Отмечается, что Куколь вину не признает, потому что таким образом, говорит он, готовился защищать свое село от российских захватчиков в начале полномасштабного вторжения.

В то же время судья Александр Огиенко разъяснил мужчине, что речь идет, в частности, о 25 февраля 2022 года.

Зная что за незаконное изготовление огнестрельного оружия наступает уголовная ответственность. Из фрагмента металлической трубки и собственноручно изготовленной деревянной рукоятки изготовил одноствольный дульнозарядный пистолет с фитильным воспламенением. Кроме того, с помощью фрагмента металлической трубки и рукоятки ружья для подводной охоты незаконного изготовления одноствольное дульнозарядное ружье с капсюльным механизмом зажигания", - пояснил судья.

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Куколь изготовил взрывчатку для защиты села от российских оккупантов

Виталий Куколь осенью 2023 года рассказывал, как с односельчанами в начале полномасштабного вторжения готовились оборонять от российских войск Каменку. Он показывал и собственноручно сделанное для этого оружие.

Тем оружием, по словам мужчины, он не пользовался.

Говорит, что после войны хотел передать ее в музей. Сейчас, разъяснив мужчине суть обвинения, стороны определяются с дальнейшим порядком рассмотрения дела.

Суд хочет исследовать вещественные доказательства

"Принимая во внимание то, что обвиняемый Куколь Виталий Николаевич во время досудебного расследования и судебного рассмотрения указанного уголовного производства вину в совершенном уголовном правонарушении не признает, поэтому руководствуясь требованиями статьи 349 УПК Украины считаю необходимым осуществить полный порядок исследования доказательств: начать с исследования материалов уголовного производства, в дальнейшем исследовать вещественные доказательства в уголовном производстве, допросить свидетелей в уголовном производстве и в последнюю очередь допросить самого обвиняемого с учетом требований статьи 63 Конституции Украины", - заявил руководитель Ахтырской прокуратуры Дмитрий Заяц.

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Что дальше?

Следующее судебное заседание по Куколю назначили на 22 августа 2024 года. Тогда будут исследоваться письменные доказательства.

Виталию Куколю инкриминируют статью "Незаконное обращение с оружием". Если вину мужчины докажут, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.