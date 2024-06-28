Мешканець Кам’янки на Сумщині перед російським вторгненням виготовив вибухівку та озброєння, щоб захистити село від окупантів. Тепер його судять за зберігання зброї

З першого дня повномасштабної війни житель Кам’янки Сумської області Віталій Куколь став на захист рідного села. Він власноруч виготовив вибухівку та замінував шлях між окупованим на той час Тростянцем і Кам’янкою, допомагав виводити людей з окупації та співпрацював з 93-ю бригадою "Холодний Яр". Тепер же чоловіка обвинувачують у виготовленні й зберіганні зброї та вибухівки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне.Суми".

У суді кажуть про "незаконне виготовлення вогнепальної зброї"

У Тростянецькому суді Сумської області триває розгляд справи.

Зазначається, що Куколь провину не визнає, бо у такий спосіб, каже він, готувався захищати своє село від російських загарбників на початку повномасштабного вторгнення.

Водночас суддя Олександр Огієнко роз’яснив чоловіку, що йдеться, зокрема, про 25 лютого 2022 року.

Знаючи що за незаконне виготовлення вогнепальної зброї настає кримінальна відповідальність. З фрагмента металевої трубки та власноруч виготовленого дерев'яного руків’я виготовив одноствольний дульнозарядний пістолет з гнотовим запаленням. Крім того, за допомогою фрагмента металевої трубки та рукоятки рушниці для підводного полювання незаконного виготовлення одноствольну дульнозарядну рушницю з капсульним механізмом запалювання", - пояснив суддя.

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Куколь виготовив вибухівку для захисту села від російських окупантів

Віталій Куколь восени 2023 року розповідав, як з односельцями на початку повномасштабного вторгнення готувались обороняти від російських військ Кам’янку. Він показував і власноруч зроблену для цього зброю.

Тією зброєю, за словами чоловіка, він не користувався.

Каже, що після війни хотів передати її до музею. Зараз, роз'яснивши чоловікові суть обвинувачення, сторони визначаються з подальшим порядком розгляду справи.

Суд хоче дослідити речові докази

"Беручи до уваги те, що обвинувачений Куколь Віталій Миколайович під час досудового розслідування та судового розгляду вказаного кримінального провадження вину у скоєному кримінальному правопорушенні не визнає, тому керуючись вимогами статті 349 КПК України вважаю за необхідне здійснити повний порядок дослідження доказів: розпочати з дослідження матеріалів кримінального провадження, в подальшому дослідити речові докази в кримінальному провадженні, допитати свідків в кримінальному провадженні й в останню чергу допитати самого обвинуваченого з урахуванням вимог статті 63 Конституції України", - заявив керівник Охтирської прокуратури Дмитро Заяц.

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Що далі?

Наступне судове засідання щодо Куколя призначили на 22 серпня 2024 року. Тоді будуть досліджуватися письмові докази.

Віталію Куколю інкримінують статтю "Незаконне поводження зі зброєю". Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.