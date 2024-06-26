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Викрито мережу ділків, які продавали трофейну зброю криміналітету, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки запобігла незаконному продажу зброї у Київській, Миколаївській та Львівській областях. Під час комплексних заходів затримано шістьох організаторів нелегального бізнесу.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисники намагалися продати криміналітету бойові засоби ураження, які були знайдені в деокупованих регіонах України. Серед вилученого у фігурантів – російські гранатомети, автомати Калашникова та понад 20 тис. боєприпасів до них.

Викрито торговців трофейною зброєю

Так, на Львівщині: співробітники внутрішньої безпеки СБУ викрили двох керівників місцевого благодійного фонду, які підпільно торгували зброєю. За даними слідства, один із них під виглядом "волонтерських поїздок" обʼїжджав місця колишніх боїв, де збирав засоби ураження. Знайдені "трофеї" він передавав своєму спільнику, який зберігав їх у спеціально облаштованому схроні на горищі власного будинку. Фігуранти намагалися потім продати озброєння місцевому криміналітету. Так, наприклад, автомати АК-74 та АКС-74 вони пропонували за 500 американських доларів за одиницю.

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У СБУ повідомили, що під час обшуків у зловмисників вилучено:

  • гранатомет РПГ-26;
  • 6 автоматів АК-74 та АКС-74;
  • протипіхотну міну МОН-50;
  • гранати РГД-5 та Ф-1;
  • десятки тисяч патронів до стрілецької зброї.

Викрито торговців трофейною зброєю

На Київщині: на гарячому затримано місцевого ділка, який намагався продати бойовий арсенал, до якого входило більш ніж 20 осколкових гранат та ручних протитанкових гранатометів. Після затримання було проведено обшуки в гаражі зловмисника, де додатково виявили автомат Калашникова та понад 1,5 тис. набоїв різного калібру. За наявними даними, вилучене озброєння він збирав у місцевих населених пунктах, які були під окупацією на початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Викрито торговців трофейною зброєю

На Миколаївщині: викрито трьох ділків, які торгували трофейною зброєю та боєприпасами, знайденими на колишніх бойових позиціях окупантів. Для зберігання військової продукції фігуранти облаштували схрон у лісосмузі поблизу обласного центру. Під час його огляду виявлено бойові гранати та партію набоїв.

Викрито торговців трофейною зброєю
Викрито торговців трофейною зброєю

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Викрито торговців трофейною зброєю

Як повідомили в Службі безпеки, наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Також зазначається, що все вилучене озброєння та боєприпаси буде передано на потреби ЗСУ.

Викрито торговців трофейною зброєю

Автор: 

зброя (7502) СБУ (12909)


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Топ коментарі
+10
трофейна, то яка?
як, вона потрапила до "ділків"?
з визволених територій?
так, першими туди, заходили мєнти.
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26.06.2024 17:15
+9
Старая упряморогая беда нашего народа. Пока не будет принят кстати Конституционный закон об огнестрельном оружии и с правом ношениЯ, мы будем гамно и мусор в своей стране!!! Оружие есть у всех кроме народа у нас . Даже в Сомали лучше--- там у всех есть. Менты тогда патрульно-постовой службы вообще не нужны. Сделаем мир чище. Кольт.
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26.06.2024 17:16
+7
ділків виявили
-криміналітет -ні!!!
Тобто "ділки" перейшли дорогу СБУ
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26.06.2024 17:37
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крупніший, той шо праворуч- дєрьмак. а мілкіший, то шо ліворуч - його брат-касір )))
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26.06.2024 17:09 Відповісти
У МАРОДЕРНІ нєвипалнімая задача- розкривати тих, на кого вказують інспектори США, а далі ... за кордон випускати , вбивати , чо до Бєні в камеру саджати?
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26.06.2024 17:15 Відповісти
Шпигунів ловить!
Совков хто проти України виявляйте!

А пістолетки то діло десяте.
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26.06.2024 17:21 Відповісти
А тепер Малюку залишилося заховати їх в камеру до Бєні - щоб не бовкнути з ким ділилися! з 6ма менеджерами чи з одним?
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26.06.2024 17:13 Відповісти
трофейна, то яка?
як, вона потрапила до "ділків"?
з визволених територій?
так, першими туди, заходили мєнти.
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26.06.2024 17:15 Відповісти
Це один з елементів "зачистки" звільнених територій. Премія за підвищений ризик.
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26.06.2024 17:18 Відповісти
Так тепер все з ніг на голову...Завжди був впевнений,що СБУ знаходило ворожі криївки у лісопосадках,а тепер-криївки були наші???
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27.06.2024 15:45 Відповісти
Старая упряморогая беда нашего народа. Пока не будет принят кстати Конституционный закон об огнестрельном оружии и с правом ношениЯ, мы будем гамно и мусор в своей стране!!! Оружие есть у всех кроме народа у нас . Даже в Сомали лучше--- там у всех есть. Менты тогда патрульно-постовой службы вообще не нужны. Сделаем мир чище. Кольт.
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26.06.2024 17:16 Відповісти
Пан Дородний,ви давно з Сомалі?В США ,до речі,є і закон про зброю-Конституційний-і патрульно постова служба.Чи ви принціпіально проти цієї служби?Напевне завжди п*яного штрафують?
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27.06.2024 15:41 Відповісти
Стісняюсь спитать: тільки в трьох областях?
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26.06.2024 17:19 Відповісти
Остальные десятину засылали.
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26.06.2024 18:16 Відповісти
ділків виявили
-криміналітет -ні!!!
Тобто "ділки" перейшли дорогу СБУ
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26.06.2024 17:37 Відповісти
Вот таким не выгоден мир, а сколько еще есть таких...
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26.06.2024 17:45 Відповісти
Это не трофеи, у них АК-12. Это с наших складов.
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26.06.2024 17:48 Відповісти
Вот прям у всех именно АК-12? При том, что на вооружение его поставили только в 2018-м.
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26.06.2024 18:17 Відповісти
памятаю як самі калашмати з камазів у Києві роздавали безплатно!)а тепер людей крутять -самі продавайте ілі ето другоє -у рабів немає бути зброї-зброя вже є у всіх крім нормальних громадян
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26.06.2024 18:41 Відповісти
У военных да, у всех. 74-е и 7,62 только у ментов и ЛДНРовцев. А на Николаев шла регулярная армия, не обдроченцы.
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26.06.2024 18:42 Відповісти
 
 