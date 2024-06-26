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Раскрыта сеть дельцов, продававших трофейное оружие криминалитету, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности предотвратила незаконную продажу оружия в Киевской, Николаевской и Львовской областях. Во время комплексных мероприятий задержаны шесть организаторов нелегального бизнеса.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленники пытались продать криминалитету боевые средства поражения, которые были найдены в деоккупированных регионах Украины. Среди изъятого у фигурантов - российские гранатометы, автоматы Калашникова и более 20 тыс. боеприпасов к ним.

Викрито торговців трофейною зброєю

Так, на Львовщине: сотрудники внутренней безопасности СБУ разоблачили двух руководителей местного благотворительного фонда, которые подпольно торговали оружием. По данным следствия, один из них под видом "волонтерских поездок" объезжал места бывших боев, где собирал средства поражения. Найденные "трофеи" он передавал своему сообщнику, который хранил их в специально оборудованном тайнике на чердаке своего дома. Фигуранты пытались затем продать вооружение местному криминалитету. Так, например, автоматы АК-74 и АКС-74 они предлагали по 500 американских долларов за единицу.

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В СБУ сообщили, что во время обысков у злоумышленников изъято:

  • гранатомет РПГ-26;
  • 6 автоматов АК-74 и АКС-74;
  • противопехотную мину МОН-50;
  • гранаты РГД-5 и Ф-1;
  • десятки тысяч патронов к стрелковому оружию.

Викрито торговців трофейною зброєю

На Киевщине: на горячем задержан местный делец, который пытался продать боевой арсенал, в который входило более 20 осколочных гранат и ручных противотанковых гранатометов. После задержания были проведены обыски в гараже злоумышленника, где дополнительно обнаружили автомат Калашникова и более 1,5 тыс. патронов различного калибра. По имеющимся данным, изъятое вооружение он собирал в местных населенных пунктах, которые были под оккупацией в начале полномасштабного вторжения РФ.

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Викрито торговців трофейною зброєю

На Николаевщине: разоблачены три дельца, которые торговали трофейным оружием и боеприпасами, найденными на бывших боевых позициях оккупантов. Для хранения военной продукции фигуранты обустроили тайник в лесополосе около областного центра. Во время его осмотра обнаружены боевые гранаты и партия патронов.

Викрито торговців трофейною зброєю
Викрито торговців трофейною зброєю

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Викрито торговців трофейною зброєю

Как сообщили в Службе безопасности, сейчас по всем раскрывшимся фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности.

Также отмечается, что все изъятое вооружение и боеприпасы будут переданы на нужды ВСУ.

Викрито торговців трофейною зброєю

Автор: 

оружие (10242) СБУ (19983)


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Топ комментарии
+10
трофейна, то яка?
як, вона потрапила до "ділків"?
з визволених територій?
так, першими туди, заходили мєнти.
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26.06.2024 17:15
+9
Старая упряморогая беда нашего народа. Пока не будет принят кстати Конституционный закон об огнестрельном оружии и с правом ношениЯ, мы будем гамно и мусор в своей стране!!! Оружие есть у всех кроме народа у нас . Даже в Сомали лучше--- там у всех есть. Менты тогда патрульно-постовой службы вообще не нужны. Сделаем мир чище. Кольт.
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26.06.2024 17:16
+7
ділків виявили
-криміналітет -ні!!!
Тобто "ділки" перейшли дорогу СБУ
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26.06.2024 17:37
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Правила форума Совет форумчан
крупніший, той шо праворуч- дєрьмак. а мілкіший, то шо ліворуч - його брат-касір )))
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26.06.2024 17:09 Ответить
У МАРОДЕРНІ нєвипалнімая задача- розкривати тих, на кого вказують інспектори США, а далі ... за кордон випускати , вбивати , чо до Бєні в камеру саджати?
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26.06.2024 17:15 Ответить
Шпигунів ловить!
Совков хто проти України виявляйте!

А пістолетки то діло десяте.
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26.06.2024 17:21 Ответить
А тепер Малюку залишилося заховати їх в камеру до Бєні - щоб не бовкнути з ким ділилися! з 6ма менеджерами чи з одним?
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26.06.2024 17:13 Ответить
трофейна, то яка?
як, вона потрапила до "ділків"?
з визволених територій?
так, першими туди, заходили мєнти.
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26.06.2024 17:15 Ответить
Це один з елементів "зачистки" звільнених територій. Премія за підвищений ризик.
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26.06.2024 17:18 Ответить
Так тепер все з ніг на голову...Завжди був впевнений,що СБУ знаходило ворожі криївки у лісопосадках,а тепер-криївки були наші???
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27.06.2024 15:45 Ответить
Старая упряморогая беда нашего народа. Пока не будет принят кстати Конституционный закон об огнестрельном оружии и с правом ношениЯ, мы будем гамно и мусор в своей стране!!! Оружие есть у всех кроме народа у нас . Даже в Сомали лучше--- там у всех есть. Менты тогда патрульно-постовой службы вообще не нужны. Сделаем мир чище. Кольт.
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26.06.2024 17:16 Ответить
Пан Дородний,ви давно з Сомалі?В США ,до речі,є і закон про зброю-Конституційний-і патрульно постова служба.Чи ви принціпіально проти цієї служби?Напевне завжди п*яного штрафують?
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27.06.2024 15:41 Ответить
Стісняюсь спитать: тільки в трьох областях?
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26.06.2024 17:19 Ответить
Остальные десятину засылали.
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26.06.2024 18:16 Ответить
ділків виявили
-криміналітет -ні!!!
Тобто "ділки" перейшли дорогу СБУ
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26.06.2024 17:37 Ответить
Вот таким не выгоден мир, а сколько еще есть таких...
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26.06.2024 17:45 Ответить
Это не трофеи, у них АК-12. Это с наших складов.
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26.06.2024 17:48 Ответить
Вот прям у всех именно АК-12? При том, что на вооружение его поставили только в 2018-м.
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26.06.2024 18:17 Ответить
памятаю як самі калашмати з камазів у Києві роздавали безплатно!)а тепер людей крутять -самі продавайте ілі ето другоє -у рабів немає бути зброї-зброя вже є у всіх крім нормальних громадян
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26.06.2024 18:41 Ответить
У военных да, у всех. 74-е и 7,62 только у ментов и ЛДНРовцев. А на Николаев шла регулярная армия, не обдроченцы.
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26.06.2024 18:42 Ответить
 
 