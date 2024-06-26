Раскрыта сеть дельцов, продававших трофейное оружие криминалитету, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности предотвратила незаконную продажу оружия в Киевской, Николаевской и Львовской областях. Во время комплексных мероприятий задержаны шесть организаторов нелегального бизнеса.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.



Как отмечается, злоумышленники пытались продать криминалитету боевые средства поражения, которые были найдены в деоккупированных регионах Украины. Среди изъятого у фигурантов - российские гранатометы, автоматы Калашникова и более 20 тыс. боеприпасов к ним.

Так, на Львовщине: сотрудники внутренней безопасности СБУ разоблачили двух руководителей местного благотворительного фонда, которые подпольно торговали оружием. По данным следствия, один из них под видом "волонтерских поездок" объезжал места бывших боев, где собирал средства поражения. Найденные "трофеи" он передавал своему сообщнику, который хранил их в специально оборудованном тайнике на чердаке своего дома. Фигуранты пытались затем продать вооружение местному криминалитету. Так, например, автоматы АК-74 и АКС-74 они предлагали по 500 американских долларов за единицу.

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В СБУ сообщили, что во время обысков у злоумышленников изъято:

гранатомет РПГ-26;

6 автоматов АК-74 и АКС-74;

противопехотную мину МОН-50;

гранаты РГД-5 и Ф-1;

десятки тысяч патронов к стрелковому оружию.

На Киевщине: на горячем задержан местный делец, который пытался продать боевой арсенал, в который входило более 20 осколочных гранат и ручных противотанковых гранатометов. После задержания были проведены обыски в гараже злоумышленника, где дополнительно обнаружили автомат Калашникова и более 1,5 тыс. патронов различного калибра. По имеющимся данным, изъятое вооружение он собирал в местных населенных пунктах, которые были под оккупацией в начале полномасштабного вторжения РФ.

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На Николаевщине: разоблачены три дельца, которые торговали трофейным оружием и боеприпасами, найденными на бывших боевых позициях оккупантов. Для хранения военной продукции фигуранты обустроили тайник в лесополосе около областного центра. Во время его осмотра обнаружены боевые гранаты и партия патронов.





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Как сообщили в Службе безопасности, сейчас по всем раскрывшимся фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности.



Также отмечается, что все изъятое вооружение и боеприпасы будут переданы на нужды ВСУ.