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Новини Війна
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На Одещині зафіксували розвідувальний БПЛА РФ: Працюють сили ППО

На Одещині розвідувальний БПЛА РФ

В Одеській області зафіксовано російський розвідувальний БПЛА, працюють сили ППО.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі в Одеській області оголошено повітряну тривогу.

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Автор: 

Одеська область (3273) повітряна тривога (931)


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Коротко про роботу ППО:
10.49 Зафиксирован развед дрон в направлении Южного, может быть слышна боевая работа по нему. Авиация наша
11.03 Дрон летит ближе к Одессе, может быть громко
11.14 ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА
11.15 Будет работа по дрону
11.26 Развед дрон идет в центр города
11.27 Повернул в сторону Таирова
11.30 Ушел в сторону Великодолинского
Мабуть ворог вже побачив все що хотів, розходимось...
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28.06.2024 11:35 Відповісти
Уже баллистика полетела по разведданным с беспилотника...
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28.06.2024 11:48 Відповісти
 
 