На Одещині зафіксували розвідувальний БПЛА РФ: Працюють сили ППО
В Одеській області зафіксовано російський розвідувальний БПЛА, працюють сили ППО.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі в Одеській області оголошено повітряну тривогу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
10.49 Зафиксирован развед дрон в направлении Южного, может быть слышна боевая работа по нему. Авиация наша
11.03 Дрон летит ближе к Одессе, может быть громко
11.14 ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА
11.15 Будет работа по дрону
11.26 Развед дрон идет в центр города
11.27 Повернул в сторону Таирова
11.30 Ушел в сторону Великодолинского
Мабуть ворог вже побачив все що хотів, розходимось...