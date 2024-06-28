Успешные украинские удары по российским авиабазам, с которых запускали дроны, заставили россиян сократить количество запусков, - британская разведка

После того, как Украина успешно лишила Россию возможности установить контроль над воздушным пространством над Украиной, Россия была ограничена в возможности использовать свою авиацию. Поэтому чаще начала запускать беспилотники

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

ВМС Украины и СБУ 21 июня сообщили, что нанесли удар по 726-му российскому учебному центру ПВО на аэродроме Ейск, Россия. Эта база является одной из по меньшей мере пяти, с которых Россия наносит удары БПЛА по Украине. Сообщается, что в результате этого удара было уничтожено 120 БПЛА различных типов и ранены 9 человек.

По данным британской разведки, в краткосрочной перспективе эти удары приведут к некоторому нарушению способности России использовать БПЛА для нанесения ударов по целям глубоко на территории Украины из этих мест.

"Существует реальная вероятность того, что Россия рассредоточит свои операции с БПЛА по менее уязвимым базам, и, следовательно, влияние, вероятно, будет временным. Вполне вероятно, что Украина воспользуется своими недавними успехами и продолжит кампанию борьбы с БПЛА в ущерб России", - отмечают в Минобороны Британии.

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