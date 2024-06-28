Успішні українські удари по російських авіабазах, з яких запускали дрони, змусили росіян скоротити кількість запусків, - британська розвідка

Після того, як Україна успішно позбавила Росію можливості встановити контроль над повітряним простором над Україною, Росія була обмежена в можливості використовувати свою авіацію. Тому частіше почала запускати безпілотники

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

ВМС України та СБУ 21 червня повідомили, що завдали удару по 726-му російському навчальному центру ППО на аеродромі Єйськ, Росія. Ця база є однією з щонайменше п'яти, з яких Росія завдає ударів БПЛА по Україні. Повідомляється, що внаслідок цього удару було знищено 120 БПЛА різних типів та поранено 9 осіб.

За даними британської розвідки, у короткостроковій перспективі ці удари призведуть до деякого порушення здатності Росії використовувати БПЛА для завдання ударів по цілях глибоко на території України з цих місць.

"Існує реальна ймовірність того, що Росія розосередить свої операції з БПЛА по менш уразливих базах, і, отже, вплив, ймовірно, буде тимчасовим. Цілком імовірно, що Україна скористається своїми недавніми успіхами і продовжить кампанію боротьби з БПЛА на шкоду Росії", - зазначають у Міноборони Британії.

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