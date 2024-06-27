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Дрони атакували хімічний завод у Тверській області РФ, - росЗМІ

Безпілотники атакували Редкінський дослідний завод у Тверській області.

У ніч на 27 червня 4 безпілотники атакували Редкінський дослідний завод у Тверській області. Він виробляє хімічну продукцію, зокрема, авіаційне паливо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило російське видання "Baza" та Telegram-канал Astra.

Зазначається, що внаслідок атаки на заводі пошкоджено трубопровід, дах та будівлю одного з цехів.

Вказано, що персонал нібито евакуювався і постраждалих внаслідок атаки БПЛА немає. 

Як стверджується, ціллю дронів став "Редкінський дослідний завод" приблизно за 40 кілометрів від Твері. Там виробляють хімічні реагенти й добавки, зокрема й такі, що використовуються у військовій промисловості.

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Більше про атаку на завод

Baza пише, що один із дронів нібито влучив у дах цеху № 4, після чого вибухнув. Другий безпілотник, як вказано, був збитий нібито силами ППО, після чого також упав недалеко від цеху. Через кілька хвилин він вибухнув. Третій дрон атакував територію підприємства легкозаймистих рідин. Внаслідок атаки там був пошкоджений трубопровід і почалася пожежа.

Через дві години територію заводу атакував ще один безпілотник. Він також атакував цех № 4.

Офіційно про атаку на підприємство російська влада не повідомляла. Українська сторона також не коментувала ситуацію.

За інформацією Astra, ВАТ Редкінський дослідний завод - одне з найбільших хімічних виробництв Тверської області, випускає понад 40 найменувань продукції різного призначення.

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Автор: 

безпілотник (4288) росія (65829) дрони (4838)


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Топ коментарі
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https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B039 РОЗ - це єдине підприємство на європєйській частині росії, яке виробляє децилін для ракетного палива.
Атаки на РОЗ, https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B023 БХЗ на брянщині та комбінат https://www.google.com/maps/place/48%C2%B019 "Каменский" повинні відбуватись щотижня. Це значно зменшить спроможності у виробництві рідкого та твердих ракетних палив, та спорядження ракетних двигунів.
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27.06.2024 12:27
+3
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27.06.2024 12:03
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27.06.2024 13:03
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27.06.2024 12:03 Відповісти
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27.06.2024 13:03 Відповісти
Повторітє!
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27.06.2024 12:13 Відповісти
https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B039 РОЗ - це єдине підприємство на європєйській частині росії, яке виробляє децилін для ракетного палива.
Атаки на РОЗ, https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B023 БХЗ на брянщині та комбінат https://www.google.com/maps/place/48%C2%B019 "Каменский" повинні відбуватись щотижня. Це значно зменшить спроможності у виробництві рідкого та твердих ракетних палив, та спорядження ракетних двигунів.
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27.06.2024 12:27 Відповісти
А ктооооо этаааааа сдеееееелааааал?
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27.06.2024 12:43 Відповісти
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27.06.2024 12:56 Відповісти
этот недогенерал-предатель
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27.06.2024 14:14 Відповісти
вместе с кварталом 95
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27.06.2024 14:27 Відповісти
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27.06.2024 12:58 Відповісти
 
 