Росіяни заявили про збиття нібито українських безпілотників у трьох областях. ВIДЕО

У міноборони РФ заявили, що засоби ППО минулої ночі збили чотири українські безпілотники над трьома областями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

"Черговими засобами ППО знищено чотири БПЛА над територією Тверської, два БПЛА над територією Московської і один БПЛА над територією Бєлгородської областей", - йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевих мешканців, у Тверській області дрони атакували Редкінський дослідний завод, який є одним з найбільших хімічних виробництв регіону.

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