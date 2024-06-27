Росіяни заявили про збиття нібито українських безпілотників у трьох областях. ВIДЕО
У міноборони РФ заявили, що засоби ППО минулої ночі збили чотири українські безпілотники над трьома областями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.
"Черговими засобами ППО знищено чотири БПЛА над територією Тверської, два БПЛА над територією Московської і один БПЛА над територією Бєлгородської областей", - йдеться в повідомленні.
За інформацією місцевих мешканців, у Тверській області дрони атакували Редкінський дослідний завод, який є одним з найбільших хімічних виробництв регіону.
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Виталий #548501
показати весь коментар27.06.2024 08:31 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Яр Холодний
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