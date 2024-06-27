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Росіяни заявили про збиття нібито українських безпілотників у трьох областях. ВIДЕО

У міноборони РФ заявили, що засоби ППО минулої ночі збили чотири українські безпілотники над трьома областями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

"Черговими засобами ППО знищено чотири БПЛА над територією Тверської, два БПЛА над територією Московської і один БПЛА над територією Бєлгородської областей", - йдеться в повідомленні. 

За інформацією місцевих мешканців, у Тверській області дрони атакували Редкінський дослідний завод, який є одним з найбільших хімічних виробництв регіону.

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Автор: 

безпілотник (4288) росія (65829)


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27.06.2024 08:31 Відповісти
О! Це щось новеньке! До третьої фази "Асвабаждения Украины аб биндер" - "абароны Белгарада и Варонежа" додалась "защита неба Масковскай и Тверской абластей"
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27.06.2024 08:57 Відповісти
Росіяни заявили про "збиття нібито українських", чи може про "нібито збиття українських"?
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27.06.2024 10:02 Відповісти
В етот раз сбили заводом.
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27.06.2024 14:28 Відповісти
 
 