Россияне заявили о сбитии якобы украинских беспилотников в трех областях. ВИДЕО

В минобороны РФ заявили, что средства ПВО минувшей ночью сбили четыре украинских беспилотника над тремя областями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА - над территорией Московской и один БПЛА - над территорией Белгородской областей", - говорится в сообщении.

По информации местных жителей, в Тверской области дроны атаковали Редкинский опытный завод, который является одним из крупнейших химических производств региона.

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