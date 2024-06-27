Россияне заявили о сбитии якобы украинских беспилотников в трех областях. ВИДЕО
В минобороны РФ заявили, что средства ПВО минувшей ночью сбили четыре украинских беспилотника над тремя областями.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА - над территорией Московской и один БПЛА - над территорией Белгородской областей", - говорится в сообщении.
По информации местных жителей, в Тверской области дроны атаковали Редкинский опытный завод, который является одним из крупнейших химических производств региона.
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Виталий #548501
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