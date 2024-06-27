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Россияне заявили о сбитии якобы украинских беспилотников в трех областях. ВИДЕО

В минобороны РФ заявили, что средства ПВО минувшей ночью сбили четыре украинских беспилотника над тремя областями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА - над территорией Московской и один БПЛА - над территорией Белгородской областей", - говорится в сообщении.

По информации местных жителей, в Тверской области дроны атаковали Редкинский опытный завод, который является одним из крупнейших химических производств региона.

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Автор: 

беспилотник (3723) россия (96018)


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27.06.2024 08:31 Ответить
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27.06.2024 08:57 Ответить
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27.06.2024 10:02 Ответить
В етот раз сбили заводом.
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27.06.2024 14:28 Ответить
 
 