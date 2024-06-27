Дроны атаковали химический завод в Тверской области РФ, - росСМИ

В ночь на 27 июня 4 беспилотника атаковали Редкинский опытный завод в Тверской области. Он производит химическую продукцию, в частности, авиационное топливо.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило российское издание "Baza" и Telegram-канал Astra.

Отмечается, что в результате атаки на заводе повреждены трубопровод, крыша и здание одного из цехов.

Указано, что персонал якобы эвакуировался и пострадавших в результате атаки БПЛА нет.

Как утверждается, целью дронов стал "Редкинский опытный завод" примерно в 40 километрах от Твери. Там производят химические реагенты и добавки, в том числе и такие, которые используются в военной промышленности.

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Baza пишет, что один из дронов якобы попал в крышу цеха № 4, после чего взорвался. Второй беспилотник, как указано, был сбит якобы силами ПВО, после чего также упал недалеко от цеха. Через несколько минут он взорвался. Третий дрон атаковал территорию предприятия легковоспламеняющихся жидкостей. В результате атаки там был поврежден трубопровод и начался пожар.

Через два часа территорию завода атаковал еще один беспилотник. Он также атаковал цех № 4.

Официально об атаке на предприятие российские власти не сообщали. Украинская сторона также не комментировала ситуацию.

По информации Astra, ОАО Редкинский опытный завод - одно из крупнейших химических производств Тверской области, выпускает более 40 наименований продукции различного назначения.

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