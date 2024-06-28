Зеленский о саммите НАТО: Работаем над Patriot и серьезным пакетом помощи

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина активно работает, чтобы саммит НАТО в Вашингтоне был успешным.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Словении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас все работают, чтобы юбилейный саммит НАТО был успешным. Успешным для всех", - подчеркнул президент.

По словам главы государства, сегодня Украина рассматривает участие в нескольких платформах в рамках саммита НАТО.

"В платформе по коалиции ПВО "Петриот" и тому подобное. Это заседание обязательно будет. И мы работаем над результатом, как я уже говорил, над результатом по соответствующему количеству систем "Петриот" для Украины.

Второе - серьезный пакет поддержки наших военных. Над этим тоже работаем. И там мы ожидаем сильный документ. Работаем над этим", - добавил Зеленский.

Читайте: Зеленский и президент Словении Пирц Мусар почтили память павших защитников Украины. ФОТОрепортаж