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Новости Война
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Зеленский о саммите НАТО: Работаем над Patriot и серьезным пакетом помощи

Зеленський про саміт НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина активно работает, чтобы саммит НАТО в Вашингтоне был успешным.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Словении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас все работают, чтобы юбилейный саммит НАТО был успешным. Успешным для всех", - подчеркнул президент.

По словам главы государства, сегодня Украина рассматривает участие в нескольких платформах в рамках саммита НАТО.

"В платформе по коалиции ПВО "Петриот" и тому подобное. Это заседание обязательно будет. И мы работаем над результатом, как я уже говорил, над результатом по соответствующему количеству систем "Петриот" для Украины.

Второе - серьезный пакет поддержки наших военных. Над этим тоже работаем. И там мы ожидаем сильный документ. Работаем над этим", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20742) НАТО (10048) саммит (1189)


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Мы пахали я и трактор
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28.06.2024 14:12 Ответить
Он не президент, он наш вырок, точнее выродок
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28.06.2024 14:12 Ответить
воно невиліковне...
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28.06.2024 14:41 Ответить
Працює потужно вже більше 5 років - результатів - 0! Знищення України успішно продовжується!
Дякуємо виборцям ЗЕ!
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28.06.2024 14:42 Ответить
Зеденок, там штаты ломают Бибу отдать 8 систем Петриот РАК- 2 с запасом ракет Украине, ты не соышал?
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28.06.2024 15:39 Ответить
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28.06.2024 17:21 Ответить
Треба про томагавки домовлятись а не про петріоти. Треба херачити по рашці а не ставити біля кожного стовба по Петріоту.
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28.06.2024 20:25 Ответить
 
 