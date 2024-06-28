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Новини Війна
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Зеленський про саміт НАТО: Працюємо над Patriot та серйозним пакетом допомоги

Зеленський про саміт НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна активно працює, щоб саміт НАТО у Вашингтоні був успішним.

Про це він заявив на пресконференції з президенткою Словенії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз усі працюють, щоб ювілейний саміт НАТО був успішним. Успішним для всіх", - наголосив президент.

За словами глави держави, сьогодні Україна розглядає участь у кількох платформах у рамках саміту НАТО.

"У платформі щодо коаліції ППО "Петріот" тощо. Це засідання обов'язково буде. І ми працюємо над результатом, як я вже казав, над результатом щодо відповідної кількості систем "Петріот" для України.

Друге - серйозний пакет підтримки наших військових. Над цим теж працюємо. І там ми очікуємо сильний документ. Працюємо над цим", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24213) НАТО (6506) саміт (781)


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Мы пахали я и трактор
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28.06.2024 14:12 Відповісти
Он не президент, он наш вырок, точнее выродок
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28.06.2024 14:12 Відповісти
воно невиліковне...
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28.06.2024 14:41 Відповісти
Працює потужно вже більше 5 років - результатів - 0! Знищення України успішно продовжується!
Дякуємо виборцям ЗЕ!
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28.06.2024 14:42 Відповісти
Зеденок, там штаты ломают Бибу отдать 8 систем Петриот РАК- 2 с запасом ракет Украине, ты не соышал?
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28.06.2024 15:39 Відповісти
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28.06.2024 17:21 Відповісти
Треба про томагавки домовлятись а не про петріоти. Треба херачити по рашці а не ставити біля кожного стовба по Петріоту.
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28.06.2024 20:25 Відповісти
 
 