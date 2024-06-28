Зеленський про саміт НАТО: Працюємо над Patriot та серйозним пакетом допомоги
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна активно працює, щоб саміт НАТО у Вашингтоні був успішним.
Про це він заявив на пресконференції з президенткою Словенії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зараз усі працюють, щоб ювілейний саміт НАТО був успішним. Успішним для всіх", - наголосив президент.
За словами глави держави, сьогодні Україна розглядає участь у кількох платформах у рамках саміту НАТО.
"У платформі щодо коаліції ППО "Петріот" тощо. Це засідання обов'язково буде. І ми працюємо над результатом, як я вже казав, над результатом щодо відповідної кількості систем "Петріот" для України.
Друге - серйозний пакет підтримки наших військових. Над цим теж працюємо. І там ми очікуємо сильний документ. Працюємо над цим", - додав Зеленський.
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