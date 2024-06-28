Зеленський та президентка Словенії Пірц Мусар вшанували пам’ять полеглих захисників України. ФОТОрепортаж

У День Конституції президент України Володимир Зеленський і президентка Словенії Наташа Пірц Мусар, яка перебуває з візитом у Києві, ушанували пам’ять захисників і захисниць, які віддали свої життя за Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

У Києві на Михайлівській площі воїни почесної варти встановили вінки від глав держав до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Під звуки сурми Володимир Зеленський і Наташа Пірц Мусар віддали шану полеглим воїнам.

"Україна завжди пам’ятатиме про кожного й кожну, хто віддав своє життя в боях, - воно стало життям усієї нашої держави", - написав Зеленський.

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Також глава держави проінформував Пірц Мусар про роботу з підготовки другого Саміту миру.

"Готуємо групи країн щодо пунктів Формули миру. Ми маємо разом – усі, хто справді хоче миру, – розробити плани дій щодо всіх безпекових аспектів, які були порушені Росією. Ми не хочемо затягувати цю війну та маємо якнайшвидше прийти до справедливого миру", - додав Зеленський.













