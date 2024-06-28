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Зеленський та президентка Словенії Пірц Мусар вшанували пам’ять полеглих захисників України. ФОТОрепортаж

У День Конституції президент України Володимир Зеленський і президентка Словенії Наташа Пірц Мусар, яка перебуває з візитом у Києві, ушанували пам’ять захисників і захисниць, які віддали свої життя за Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

У Києві на Михайлівській площі воїни почесної варти встановили вінки від глав держав до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Під звуки сурми Володимир Зеленський і Наташа Пірц Мусар віддали шану полеглим воїнам.

"Україна завжди пам’ятатиме про кожного й кожну, хто віддав своє життя в боях, - воно стало життям усієї нашої держави", - написав Зеленський.

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Також глава держави проінформував Пірц Мусар про роботу з підготовки другого Саміту миру.

"Готуємо групи країн щодо пунктів Формули миру. Ми маємо разом – усі, хто справді хоче миру, – розробити плани дій щодо всіх безпекових аспектів, які були порушені Росією. Ми не хочемо затягувати цю війну та маємо якнайшвидше прийти до справедливого миру", - додав Зеленський.

Зеленський разом із президенткою Словенії Пірц Мусар вшанували пам’ять загиблих захисників України
Зеленський разом із президенткою Словенії Пірц Мусар вшанували пам’ять загиблих захисників України
Зеленський разом із президенткою Словенії Пірц Мусар вшанували пам’ять загиблих захисників України
Зеленський разом із президенткою Словенії Пірц Мусар вшанували пам’ять загиблих захисників України
Зеленський разом із президенткою Словенії Пірц Мусар вшанували пам’ять загиблих захисників України
Зеленський разом із президенткою Словенії Пірц Мусар вшанували пам’ять загиблих захисників України
Зеленський разом із президенткою Словенії Пірц Мусар вшанували пам’ять загиблих захисників України

Автор: 

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