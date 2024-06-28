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Зеленский и президент Словении Пирц Мусар почтили память павших защитников Украины. ФОТОрепортаж

В День Конституции президент Украины Владимир Зеленский и президент Словении Наташа Пирц Мусар, которая находится с визитом в Киеве, почтили память защитников и защитниц, отдавших свои жизни за Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

В Киеве на Михайловской площади воины почетного караула установили венки от глав государств к Стене памяти погибших за Украину. Под звуки трубы Владимир Зеленский и Наташа Пирц Мусар отдали дань уважения павшим воинам.

"Украина всегда будет помнить о каждом и каждой, кто отдал свою жизнь в боях, - она стала жизнью всего нашего государства", - написал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словения и Украина подпишут соглашение по безопасности 27 июня, - президент Пирц Мусар

Также глава государства проинформировал Пирц Мусар о работе по подготовке второго Саммита мира.

"Готовим группы стран по пунктам Формулы мира. Мы должны вместе - все, кто действительно хочет мира, - разработать планы действий по всем аспектам безопасности, которые были нарушены Россией. Мы не хотим затягивать эту войну и должны как можно быстрее прийти к справедливому миру", - добавил Зеленский.

Зеленський разом із президенткою Словенії Пірц Мусар вшанували пам’ять загиблих захисників України
Зеленський разом із президенткою Словенії Пірц Мусар вшанували пам’ять загиблих захисників України
Зеленський разом із президенткою Словенії Пірц Мусар вшанували пам’ять загиблих захисників України
Зеленський разом із президенткою Словенії Пірц Мусар вшанували пам’ять загиблих захисників України
Зеленський разом із президенткою Словенії Пірц Мусар вшанували пам’ять загиблих захисників України
Зеленський разом із президенткою Словенії Пірц Мусар вшанували пам’ять загиблих захисників України
Зеленський разом із президенткою Словенії Пірц Мусар вшанували пам’ять загиблих захисників України

Автор: 

визит (3103) Зеленский Владимир (20742) Словения (153) Наташа Пирц Мусар (9)


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