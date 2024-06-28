Зеленский и президент Словении Пирц Мусар почтили память павших защитников Украины. ФОТОрепортаж

В День Конституции президент Украины Владимир Зеленский и президент Словении Наташа Пирц Мусар, которая находится с визитом в Киеве, почтили память защитников и защитниц, отдавших свои жизни за Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

В Киеве на Михайловской площади воины почетного караула установили венки от глав государств к Стене памяти погибших за Украину. Под звуки трубы Владимир Зеленский и Наташа Пирц Мусар отдали дань уважения павшим воинам.

"Украина всегда будет помнить о каждом и каждой, кто отдал свою жизнь в боях, - она стала жизнью всего нашего государства", - написал Зеленский.

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Также глава государства проинформировал Пирц Мусар о работе по подготовке второго Саммита мира.

"Готовим группы стран по пунктам Формулы мира. Мы должны вместе - все, кто действительно хочет мира, - разработать планы действий по всем аспектам безопасности, которые были нарушены Россией. Мы не хотим затягивать эту войну и должны как можно быстрее прийти к справедливому миру", - добавил Зеленский.













