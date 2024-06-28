С начала суток количество боевых столкновений возросло до 131, самой горячей точкой остается Покровское направление, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 19:00 количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 131. В течение дня враг наращивает интенсивность атак, пытается искать пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на Харьковщине

Харьковщина продолжает страдать от коварных ракетно-бомбовых ударов с территории Российской Федерации. После обеда российские террористы нанесли удар тремя КАБами по частным домам и хозяйственным постройкам села Циркуны. Вследствие таких коварных и преступных действий агрессора пострадало мирное население.

Вместе с тем, враг совершил три удара девятью КАБами по Липцам, еще две авиабомбы сбросил на Зеленое. В районе Волчанска в течение дня идут бои. Шесть атак противника наши воины отразили, еще пять - продолжаются.

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали семь атак оккупантов у Степной Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Кругляковки. В настоящее время два боестолкновения еще продолжается.

Боевые действий на Донетчине

Успеха не имели 14 попыток противника продвинуться в глубину нашей территории в районах Невского, Макеевки, Торского, Грековки и Серебрянского леса на Лиманском направлении. Три боестолкновения еще продолжаются. Предварительные потери агрессора на данном направлении с начала суток составили: 90 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено 5 блиндажей и один склад с боеприпасами.

На Северском направлении враг 19 раз атаковал украинских защитников вблизи Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздоловки и Выемки. Наши воины стойко держат оборону и отразили 15 вражеских штурмов. Еще не завершились четыре боевых столкновения. По предварительным данным, потери захватчиков здесь составляют 63 оккупанта. Уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин, самоходная артиллерийская установка и автомобиль.

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На Краматорском направлении войска оккупантов продолжают давить на позиции наших защитников вблизи Часового Яра, Нового и Ивановского. Три штурмовые действия украинские защитники отразили, два боестолкновения еще продолжается.

На направлении Горловка-Торецк в течение суток агрессор при поддержке авиации 14 раз безуспешно атаковал оборонительные рубежи наших защитников. Ситуация контролируемая.

Самой горячей точкой по всей линии фронта остается Покровское направление. Количество вражеских штурмов за день здесь возросло до 36. Подразделения Сил обороны отразили 27 атак агрессора, еще девять боевых столкновений продолжаются.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. С начала дня враг атакует вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки. Общее количество атак здесь возросло до 11, из которых девять отражены и две еще не завершились.

На Времовском направлении оккупационные войска четыре раза пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Водяного. Два боестолкновения еще продолжаются.

Боевые действия на юге

На Приднепровском направлении безуспешно завершились пять штурмов российских захватчиков в районе Крынок. Ситуация контролируемая.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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