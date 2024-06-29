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США предоставят Украине ракеты ПВО в пакете помощи на 150 млн долл., - Reuters
Администрация Байдена 1 июля объявит о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму 150 миллионов долларов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации США, информирует Цензор.НЕТ.
В пакет помощи войдут, в частности ракеты-перехватчики HAWK и артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Помощь будет включать также другие боеприпасы и оборудование для поддержки потребностей обороны Украины, добавили источники.
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+10 polini orop
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+9 Kiev_Kiev_777
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+7 Mikola Mazurenko
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Наскільки "безнадійно устарілі" ровесники Хавків совецькі С-125 ?
Чи С-200, С-300... ?
давайте вже потихеньку пристрілюватись , бо оборонятись все життя то марне діло
Втім Україна отримала ще дещо - красиве спільне фото Кучми та Клінтона з алкоЄльциним на задньому плані. Впевнений, Кучма з посмішкою дивиться на нього, щоразу як повертається з пішої прогулянки по Монако.
т.е. расходы около 270млн в день, против какой армии мира?
сколько у них было танков, артилерии, ракет?
для сравнения в июне Украине выделели помощи на 225млн
Во вторую мировую - США практически с нуля запустили производство оружия, и дали лендлиз.
По истечению выставили счет, который в текущих ценах - это около 10млрд
Если сравнить объем помощи и счет на 10млрд, то разве Украина не смогла бы оплатить лендлиз, от которого отказались?
По нему администрация так и не разработала план поставок.
Возврат и возможная оплата, были через 50 лет
Зато, подобные "арестовичи" убедительно рассказывали, что лендлиз не нужен
теперь уже изменили точку зрения, прячутся в США, и оттуда рассказывают, что теперь надо делать
більшість з тих грошей мабуть пішли на замовлення зброї у виробників... а це довгий процес... там велика черга від країн Нато... затримка поставок по контрактах для них уже складає півтори року
Ці всі слова що зброя вже на складах в Європі тільки підпишіть закон і все одразу поїде... це передвиборча х...ня..... кандидати в штатах нічим не відрізняються від наших....
багато говорять і обітцяють але потім мало з того виконують... Трампа це також стосується... те що він говорить перед виборами, не факт що так буде після них
Але старому сикуну який проперджує диван всюди ввижаються ухилянти і зардойоби....
Тільки от я щось хоч роблю возимо багато допомоги туди а ти сидиш і проперджуєш диван і просто ****...ш про те чого не знаєш
Сколько реально передали за 2 месяца?
Сколько передали в июне?
Какой сейчас остаток PDA, который выделен до 1 октября 2024?
Чтобы понимать, сколько может "сгоретья", когда закончится финансовый год.
Но нет ты видишь два с половиной года и пишешь фигню, вместо того чтобы в три клика найти инфу. Как так?
А не хотят помогать из-за коррупции оп и им подобных