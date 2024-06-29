США предоставят Украине ракеты ПВО в пакете помощи на 150 млн долл., - Reuters

Администрация Байдена 1 июля объявит о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму 150 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации США, информирует Цензор.НЕТ.

В пакет помощи войдут, в частности ракеты-перехватчики HAWK и артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Помощь будет включать также другие боеприпасы и оборудование для поддержки потребностей обороны Украины, добавили источники.

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