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Новости Помощь Украине
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США предоставят Украине ракеты ПВО в пакете помощи на 150 млн долл., - Reuters

зрк,hawk

Администрация Байдена 1 июля объявит о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму 150 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации США, информирует Цензор.НЕТ.

В пакет помощи войдут, в частности ракеты-перехватчики HAWK и артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Помощь будет включать также другие боеприпасы и оборудование для поддержки потребностей обороны Украины, добавили источники.

Также читайте: США и Украина ведут переговоры с Израилем о передаче Киеву 8 систем Patriot, - FT

Автор: 

ПВО (2818) США (27055)


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Топ комментарии
+10
Ппо добре але потрібно атакувати, а це томагавки ...
давайте вже потихеньку пристрілюватись , бо оборонятись все життя то марне діло
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29.06.2024 02:26
+9
а нахер тоді США + Ко підписувала будапешські угоди і давала гарантіі ?
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29.06.2024 08:41
+7
Томагавки вже час списувати та утилізувати разом з кацапами.
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29.06.2024 07:26
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ракети-перехоплювачі HAWK: виготовлено близько 40 тис. ракет
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29.06.2024 01:53 Ответить
Безнадійно застарілі.
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29.06.2024 12:25 Ответить
Модернізовані і досі стоять на озброєнні півтора десятка країн, у т.ч. Японії


Наскільки "безнадійно устарілі" ровесники Хавків совецькі С-125 ?
Чи С-200, С-300... ?
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29.06.2024 12:50 Ответить
Принципово гірші і за "Осу", тим більше за "С-300"! Крім того що нижче класом, так ще і старші. Щоб було зрозуміло, це ракета, яку замінили ПЗРК "Стінгер".
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30.06.2024 06:59 Ответить
IRIS-T - теж модернізований продукт Ери темних технологій - авіаційна ракета Р-73. А "Калашмат" - модернізований китайський магазинний лук Чі-Ка-Ну .
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30.06.2024 07:07 Ответить
" застаріліші" за Осу, чи С125, чи С200, які і зараз поряд із Хоукаами вибивають російські крилаті ракети?
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29.06.2024 13:19 Ответить
Не вередуйте і беріть 🙂
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29.06.2024 17:48 Ответить
Начмед бригади теж має звичку старцювати по волонтерським каналам. Cклад просто забитий непотрібним барахлом від якого не можемо здихатися :-o
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30.06.2024 07:11 Ответить
Ппо добре але потрібно атакувати, а це томагавки ...
давайте вже потихеньку пристрілюватись , бо оборонятись все життя то марне діло
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29.06.2024 02:26 Ответить
Що Ви, а як путіннакаліфорніюнападе?
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29.06.2024 07:20 Ответить
Томагавки вже час списувати та утилізувати разом з кацапами.
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29.06.2024 07:26 Ответить
Оружие денег стоит. ЗСУ третий год, каждый день, стреляют по кацапам десятками миллионов долларов американских налогоплательщиков. А вам всегда мало.
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29.06.2024 08:30 Ответить
а нахер тоді США + Ко підписувала будапешські угоди і давала гарантіі ?
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29.06.2024 08:41 Ответить
Это было разоружение проигравшего совка. Какие на* гарантии. Вые**ли и разоружили.
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29.06.2024 08:54 Ответить
А вони дали лише гарантії того, що будуть дуже стурбовані. От стурбованість вони виконали на 100%. А те що українські політичні повії не зробили нормального перекладу і не прочитали підписане....
Втім Україна отримала ще дещо - красиве спільне фото Кучми та Клінтона з алкоЄльциним на задньому плані. Впевнений, Кучма з посмішкою дивиться на нього, щоразу як повертається з пішої прогулянки по Монако.
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29.06.2024 09:02 Ответить
Так рашка теж його підписувала )))..піди ..повимагай
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29.06.2024 09:15 Ответить
"По данным американского правительства, с 2010 по 2012 год, когда в Афганистане в течение некоторого времени находилось более 100 тысяч солдат, стоимость войны выросла почти до 100 миллиардов долларов в год."

т.е. расходы около 270млн в день, против какой армии мира?
сколько у них было танков, артилерии, ракет?

для сравнения в июне Украине выделели помощи на 225млн
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29.06.2024 09:49 Ответить
A на вторую мировую потратили триллионы в нынешних ценах. Да только какое отношение это имеет к вопросу? В Афгане армия была занята оккупацией всей страны, а в Украине войск США нет вообще.
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29.06.2024 18:18 Ответить
Для сравнения.
Во вторую мировую - США практически с нуля запустили производство оружия, и дали лендлиз.
По истечению выставили счет, который в текущих ценах - это около 10млрд

Если сравнить объем помощи и счет на 10млрд, то разве Украина не смогла бы оплатить лендлиз, от которого отказались?
По нему администрация так и не разработала план поставок.
Возврат и возможная оплата, были через 50 лет

Зато, подобные "арестовичи" убедительно рассказывали, что лендлиз не нужен
теперь уже изменили точку зрения, прячутся в США, и оттуда рассказывают, что теперь надо делать
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29.06.2024 19:43 Ответить
Если сейчас не дожать Тьму то свинособаки натворят больших бкд
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29.06.2024 16:41 Ответить
Тролі, вам немає чим зайнятися, що галіматью тут розписуєте ?
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29.06.2024 13:24 Ответить
Отак от наша війна, стала заручником передвиборчих перегонів в США. І це вони лише почались.
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29.06.2024 09:05 Ответить
По перше з того пакету тільки 31 реально нам на озброєння, решта в чорну диру бюджету, по друге він не вперше це робить... затримує допомогу....

більшість з тих грошей мабуть пішли на замовлення зброї у виробників... а це довгий процес... там велика черга від країн Нато... затримка поставок по контрактах для них уже складає півтори року

Ці всі слова що зброя вже на складах в Європі тільки підпишіть закон і все одразу поїде... це передвиборча х...ня..... кандидати в штатах нічим не відрізняються від наших....

багато говорять і обітцяють але потім мало з того виконують... Трампа це також стосується... те що він говорить перед виборами, не факт що так буде після них
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29.06.2024 09:23 Ответить
Ну хорош уже 3.14здеть, ваня, даже солдаты на фронте говорят, что снарядного голода больше нет, а руснявые троли все равно продолжают зраду разгонять.
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29.06.2024 18:20 Ответить
Генштаб говорить що відношення з орками 1 до 5 по пострілах а старий пердун із шатів каже що все ок.... коли приїдеш захищати Україну, таких як ти також беруть добровольцями
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29.06.2024 18:45 Ответить
Солдаты с передовой говорят, что снарядного голода больше нет, а сцыкливый ухилянт с цензора волает кацапский нарратив.
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29.06.2024 18:58 Ответить
Військові в соцмережах називають головною причиною провалів під Торецьком відсутність *********** а генштаб каже орки мають перевагу в арті 1 до5 ...

Але старому сикуну який проперджує диван всюди ввижаються ухилянти і зардойоби....

Тільки от я щось хоч роблю возимо багато допомоги туди а ти сидиш і проперджуєш диван і просто ****...ш про те чого не знаєш
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29.06.2024 22:36 Ответить
Сколько реально в этом бюджете на помощь Украине?
Сколько реально передали за 2 месяца?
Сколько передали в июне?
Какой сейчас остаток PDA, который выделен до 1 октября 2024?
Чтобы понимать, сколько может "сгоретья", когда закончится финансовый год.
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29.06.2024 19:47 Ответить
А комплексы HAWK у нас есть или эти ракеты можно запускать пинком?
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29.06.2024 08:56 Ответить
Є. З кінця 2022.
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29.06.2024 09:11 Ответить
Вот Влад скажи мне, ты задал вопрос, значит у тебя есть интерес, но почему ты сам не хочешь найти ответ? Есть же Гугл представляешь? Там есть к примеру Орикс, где есть статья по ВСЕЙ военной помощи Украине и там есть и комплексы ПВО естественно. Находится всё за пять минут.
Но нет ты видишь два с половиной года и пишешь фигню, вместо того чтобы в три клика найти инфу. Как так?
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29.06.2024 09:45 Ответить
Може нет времени, желания, а може даю тебе возможность блеснуть эрудицией.
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29.06.2024 10:42 Ответить
Он хочет на отношения с США гавна навернуть, все остальное для него значения не имеет. Свинособаки с Ольгино сейчас по две смены работают, судя по тому, сколько здесь их высеров.
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29.06.2024 18:23 Ответить
Де ваші Томагавки ? На складах ? А вони нам потрібні для знищення ВПК московії ! Назавжди. І знищення проблеми двополярного світу.
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29.06.2024 09:41 Ответить
Последний довод королей...
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29.06.2024 09:46 Ответить
Причин і поводів для підтримки України в демократії є тисячі. Тому королі кремлівські голі як ... гопники перед суддею.
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29.06.2024 17:03 Ответить
З кожним новим пакетом сума все зменшується і зменшується... А до кінця фінансового року залишається три місяці.
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29.06.2024 13:18 Ответить
Так гордо откажись от этой "зажлобленной помощи". Пользуй свое, говномет.
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29.06.2024 18:31 Ответить
Занадто мало. Так пізно і в такій малій кількості. Сполучені Штати повинні надати Україні всі необхідні **********.
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29.06.2024 21:49 Ответить
Прийдет трамп и может отменить помощь. Теоретически Украина получила 60 млрд., а практически старые ракеты со складов и кратно на меньшую сумму. Может немного и новых. Байден правильно сказал мы даём им оружие, а не деньги. И загружаем своих работников. В виде налогов обратно возвращается процентов 60.
А не хотят помогать из-за коррупции оп и им подобных
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30.06.2024 09:16 Ответить
 
 