РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11973 посетителя онлайн
Новости
2 414 15

Кабмин увеличил госзаказ на подготовку специалистов в сфере обороны, здравоохранения, строительства и транспорта

шмигаль,кабмін

На заседании правительства, 28 июня, принято решение об увеличении государственного заказа в 2024 году на подготовку специалистов в отраслях, которые являются наиболее востребованными на рынке труда. Расширение госзаказа состоится в таких сферах, как здравоохранение, военные науки, национальная безопасность и безопасность государственной границы, публичное управление и администрирование, транспорт и строительство, легкая промышленность и другие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Украина уже сейчас нуждается и будет нуждаться в дальнейшем в большом количестве медиков, работников рабочих специальностей, саперов, инженеров и тому подобное. Наша задача - создать плотную связь в цепочке образование-экономика-рынок труда", - отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

В частности, в 2024 году увеличивается государственный заказ на подготовку специалистов:

по отраслям:

  • "Здравоохранение" на 1 112 человек
  • "Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы" на 640 человек;

по специальности:

  • "Медицина" на 523 человека,
  • "Терапия и реабилитация" на 314 человек,
  • "Медицинская психология" на 90 человек,
  • "Технологии медицинской диагностики и лечения" на 44 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобразования меняет правила поступления в аспирантуру в 2024 году из-за ажиотажа среди мужчин призывного возраста

Автор: 

Кабмин (14033) врачи (1517) Минобразования (1739) высшее образование (182)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Цікаво ці абітурієнти встигнуть хоч щось вивчити до мобілізації)?
показать весь комментарий
29.06.2024 03:20
+3
Поки лікар буде отримувати 200$, тут завжди буде дефіцит медиків
показать весь комментарий
29.06.2024 06:34
+3
Ні. Для молодого лікаря після інтернатури.
показать весь комментарий
29.06.2024 09:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво ці абітурієнти встигнуть хоч щось вивчити до мобілізації)?
показать весь комментарий
29.06.2024 03:20 Ответить
Предмет загальної військової підготовки. Бо без нього відраховують, без варіантів.
показать весь комментарий
29.06.2024 09:36 Ответить
Поки лікар буде отримувати 200$, тут завжди буде дефіцит медиків
показать весь комментарий
29.06.2024 06:34 Ответить
Лікар за 200 доларів у нас навіть не підійде до Вас. Не все так просто.
показать весь комментарий
29.06.2024 07:25 Ответить
То Ви вказуєте оклад ддя молодшого медичного персоналу. Для лікарів у 2 - 2.5 рази вище. Хоча й це замало.
показать весь комментарий
29.06.2024 08:36 Ответить
Ні. Для молодого лікаря після інтернатури.
показать весь комментарий
29.06.2024 09:27 Ответить
Для молоді - а нафіга вона? Нехай до Європи їде..в нас кузня кадрів..зеленим потрібна пуста Україна для здачі пуйлу(
показать весь комментарий
29.06.2024 10:39 Ответить
Так все виглядає зараз вся молодь тікає з країни в ЄС... і там її радо чекають, роблячи всіляки стимули
показать весь комментарий
29.06.2024 11:04 Ответить
А я про що?
показать весь комментарий
29.06.2024 07:45 Ответить
Невже за рахунок помічників Трет"якової ,із окладом у 130к , наберуть ?
Вірю, вірю
показать весь комментарий
29.06.2024 08:32 Ответить
Щось вона зникла з обрію..може зараз збудиться)))
показать весь комментарий
29.06.2024 08:37 Ответить
Житель села Кам'янка, що на Сумщині, Віталій Куколь перед російським вторгненням виготовив вибухівку і зброю, щоб захистити рідне село від окупантів. https://bastion.tv/**********-femida-zbozhevolila_n63579 Тепер його судять за незаконне зберігання зброї.
показать весь комментарий
29.06.2024 09:13 Ответить
А в нас є кому на належному рівні підготувати нових фахівців?
показать весь комментарий
29.06.2024 09:33 Ответить
"Медицина" на 523 человека... Дефицит врачей в Украине до короновируса был более 30 тысяч ... .
показать весь комментарий
29.06.2024 10:10 Ответить
Яка може бути підготовка якщо вищу освіту знищують, зарплати низькі, причому що був такий наплив платників в останні роки... там залишаються або корупціонери або пенсіонери...

Приватні вузи взагалі не дають якоїсь освіти хочеш на 5 курс одразу заплати за 4 попередні і все ти студент 5 курсу...

А цього року добивають остаточно мобілізовуючи асистентів, які якраз і тягнули практичні заняття та реально щось вчили... тому молодші що давали трохи ********** знань... звільняються звідти...
показать весь комментарий
29.06.2024 11:01 Ответить
 
 