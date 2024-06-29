Кабмин увеличил госзаказ на подготовку специалистов в сфере обороны, здравоохранения, строительства и транспорта

На заседании правительства, 28 июня, принято решение об увеличении государственного заказа в 2024 году на подготовку специалистов в отраслях, которые являются наиболее востребованными на рынке труда. Расширение госзаказа состоится в таких сферах, как здравоохранение, военные науки, национальная безопасность и безопасность государственной границы, публичное управление и администрирование, транспорт и строительство, легкая промышленность и другие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Украина уже сейчас нуждается и будет нуждаться в дальнейшем в большом количестве медиков, работников рабочих специальностей, саперов, инженеров и тому подобное. Наша задача - создать плотную связь в цепочке образование-экономика-рынок труда", - отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

В частности, в 2024 году увеличивается государственный заказ на подготовку специалистов:

по отраслям:

"Здравоохранение" на 1 112 человек

"Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы" на 640 человек;

по специальности:

"Медицина" на 523 человека,

"Терапия и реабилитация" на 314 человек,

"Медицинская психология" на 90 человек,

"Технологии медицинской диагностики и лечения" на 44 человека.

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