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Новости Война
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Минобороны РФ заявило о сбитии 6 дронов в четырех регионах

український,безпілотник

Утром 29 июня российское министерство обороны заявило, что ночью силы ПВО сбили 6 украинских дронов над 4 регионами РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

При этом власти Курской области заявили, что украинский дрон атаковал жилой дом в поселок Городище. В результате погибли пять человек, в том числе два ребенка. Также двоих выживших в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В РФ заявили об уничтожении якобы украинских БПЛА над Ярославской и Владимирской областями

Автор: 

россия (96038) Минобороны рф (937) дроны (4055)


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Топ комментарии
+10
Міноборони РФ заявило про збиття 6 дронів у десяти регіонах.
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29.06.2024 09:02
+5
Після атаки на житловий будинок згоріла нафтобаза.
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29.06.2024 09:20
+4
Я так понял что скоро в Рашке крупных птиц вообще не останеться кроме ворон.
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29.06.2024 09:18
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Міноборони РФ заявило про збиття 6 дронів у десяти регіонах.
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29.06.2024 09:02 Ответить
Ясна річ,ПВО РФ найпотужніша в світі,а бавовна, то через недотримання правил пожежної безпеки!!)),
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29.06.2024 09:03 Ответить
Один дрон начали сбивать в Бесединской Народной Республике, а добили в Городищенской Народной Республике.
Всё сходиться...
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29.06.2024 09:05 Ответить
Так це вони Так збили,що своїх же і погубили
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29.06.2024 09:10 Ответить
Я так понял что скоро в Рашке крупных птиц вообще не останеться кроме ворон.
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29.06.2024 09:18 Ответить
Так-так, дроном по житловому будинку.. То це тільки ви так вмієте
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29.06.2024 09:19 Ответить
Після атаки на житловий будинок згоріла нафтобаза.
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29.06.2024 09:20 Ответить
Та в кацапів все як завжди примітивно: цей інфошум - аби замазати удар ракетою по будинку в Дніпрі.
Ну завтра ще небензя щось на РБ ООН пердне.
Все примітивно і передбачувано...
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29.06.2024 09:35 Ответить
Нічого доброго - збили
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29.06.2024 09:36 Ответить
судячи по тому, як у пабліках обтікає губернатор Тверської області ігорь руденя, то щось таки долетіло до https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B030 23-го арсеналу ГРАУ (в/ч 71628) у Торопці, і до https://www.google.com.ua/maps/place/57%C2%B041 93-го арсеналу ГРАУ (в/ч 68586) у Куженкіно. Навряд чи дрони летіли на https://www.google.com.ua/maps/place/57%C2%B039 АБ Хотілово-2 , яка поряд з 93-м арсеналом. Зараз вже там 790-й винищувальний авіаполк не дислокується - все перетягнули поближче до кордонів та лінії фронту, користуючись тим, що поки ми не маємо дозволу бити ракетами по авіабазам Халіно, Балтімор, Бутурліновка, Сєща (звідси заускають ішакєди), Міллєрово, Морозовськ...
Але уразити бетонні склади зберігання на арсеналі можливо тільки при удачному збігу обставин. Приблизно так виглядає одна із окремих будівель зберігання *********** на 23-му арсеналі у Торопці: https://topwar.ru/uploads/posts/2015-12/1449489346_1.jpg
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29.06.2024 13:57 Ответить
 
 