Минобороны РФ заявило о сбитии 6 дронов в четырех регионах
Утром 29 июня российское министерство обороны заявило, что ночью силы ПВО сбили 6 украинских дронов над 4 регионами РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
При этом власти Курской области заявили, что украинский дрон атаковал жилой дом в поселок Городище. В результате погибли пять человек, в том числе два ребенка. Также двоих выживших в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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+10 Igor #591922
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+5 Trevo Trow
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показать весь комментарий29.06.2024 09:18 Ссылка
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Ну завтра ще небензя щось на РБ ООН пердне.
Все примітивно і передбачувано...
Але уразити бетонні склади зберігання на арсеналі можливо тільки при удачному збігу обставин. Приблизно так виглядає одна із окремих будівель зберігання *********** на 23-му арсеналі у Торопці: https://topwar.ru/uploads/posts/2015-12/1449489346_1.jpg