Минобороны РФ заявило о сбитии 6 дронов в четырех регионах

Утром 29 июня российское министерство обороны заявило, что ночью силы ПВО сбили 6 украинских дронов над 4 регионами РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

При этом власти Курской области заявили, что украинский дрон атаковал жилой дом в поселок Городище. В результате погибли пять человек, в том числе два ребенка. Также двоих выживших в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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