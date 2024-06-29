УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10187 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 506 10

Міноборони РФ заявило про збиття 6 дронів у чотирьох регіонах

український,безпілотник

Зранку 29 червня російську міністерство оборони заявило, що вночі сили ППО збили 6 українських дронів над  4 регіонами РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

При цьому влада Курської області заявила, що українській дрон атакував житловий будинок у селище Городище. Внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, зокрема дві дитини. Також двох тих, хто вижив, у важкому стані доправили в лікарню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпілотники атакували один із найбільших у Росії виробників мікроелектроніки, – ЗМІ

Автор: 

росія (65883) Міноборони рф (714) дрони (4850)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Міноборони РФ заявило про збиття 6 дронів у десяти регіонах.
показати весь коментар
29.06.2024 09:02
+5
Після атаки на житловий будинок згоріла нафтобаза.
показати весь коментар
29.06.2024 09:20
+4
Я так понял что скоро в Рашке крупных птиц вообще не останеться кроме ворон.
показати весь коментар
29.06.2024 09:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Міноборони РФ заявило про збиття 6 дронів у десяти регіонах.
показати весь коментар
29.06.2024 09:02 Відповісти
Ясна річ,ПВО РФ найпотужніша в світі,а бавовна, то через недотримання правил пожежної безпеки!!)),
показати весь коментар
29.06.2024 09:03 Відповісти
Один дрон начали сбивать в Бесединской Народной Республике, а добили в Городищенской Народной Республике.
Всё сходиться...
показати весь коментар
29.06.2024 09:05 Відповісти
Так це вони Так збили,що своїх же і погубили
показати весь коментар
29.06.2024 09:10 Відповісти
Я так понял что скоро в Рашке крупных птиц вообще не останеться кроме ворон.
показати весь коментар
29.06.2024 09:18 Відповісти
Так-так, дроном по житловому будинку.. То це тільки ви так вмієте
показати весь коментар
29.06.2024 09:19 Відповісти
Після атаки на житловий будинок згоріла нафтобаза.
показати весь коментар
29.06.2024 09:20 Відповісти
Та в кацапів все як завжди примітивно: цей інфошум - аби замазати удар ракетою по будинку в Дніпрі.
Ну завтра ще небензя щось на РБ ООН пердне.
Все примітивно і передбачувано...
показати весь коментар
29.06.2024 09:35 Відповісти
Нічого доброго - збили
показати весь коментар
29.06.2024 09:36 Відповісти
судячи по тому, як у пабліках обтікає губернатор Тверської області ігорь руденя, то щось таки долетіло до https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B030 23-го арсеналу ГРАУ (в/ч 71628) у Торопці, і до https://www.google.com.ua/maps/place/57%C2%B041 93-го арсеналу ГРАУ (в/ч 68586) у Куженкіно. Навряд чи дрони летіли на https://www.google.com.ua/maps/place/57%C2%B039 АБ Хотілово-2 , яка поряд з 93-м арсеналом. Зараз вже там 790-й винищувальний авіаполк не дислокується - все перетягнули поближче до кордонів та лінії фронту, користуючись тим, що поки ми не маємо дозволу бити ракетами по авіабазам Халіно, Балтімор, Бутурліновка, Сєща (звідси заускають ішакєди), Міллєрово, Морозовськ...
Але уразити бетонні склади зберігання на арсеналі можливо тільки при удачному збігу обставин. Приблизно так виглядає одна із окремих будівель зберігання *********** на 23-му арсеналі у Торопці: https://topwar.ru/uploads/posts/2015-12/1449489346_1.jpg
показати весь коментар
29.06.2024 13:57 Відповісти
 
 