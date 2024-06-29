Міноборони РФ заявило про збиття 6 дронів у чотирьох регіонах
Зранку 29 червня російську міністерство оборони заявило, що вночі сили ППО збили 6 українських дронів над 4 регіонами РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
При цьому влада Курської області заявила, що українській дрон атакував житловий будинок у селище Городище. Внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, зокрема дві дитини. Також двох тих, хто вижив, у важкому стані доправили в лікарню.
Топ коментарі
+10 Igor #591922
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+5 Trevo Trow
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+4 govtva
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Ну завтра ще небензя щось на РБ ООН пердне.
Все примітивно і передбачувано...
Але уразити бетонні склади зберігання на арсеналі можливо тільки при удачному збігу обставин. Приблизно так виглядає одна із окремих будівель зберігання *********** на 23-му арсеналі у Торопці: https://topwar.ru/uploads/posts/2015-12/1449489346_1.jpg