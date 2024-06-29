Міноборони РФ заявило про збиття 6 дронів у чотирьох регіонах

Зранку 29 червня російську міністерство оборони заявило, що вночі сили ППО збили 6 українських дронів над 4 регіонами РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

При цьому влада Курської області заявила, що українській дрон атакував житловий будинок у селище Городище. Внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, зокрема дві дитини. Також двох тих, хто вижив, у важкому стані доправили в лікарню.

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