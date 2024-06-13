В РФ заявили об уничтожении якобы украинских БПЛА над Ярославской и Владимирской областями

Министерство обороны РФ заявило о ночной атаке якобы украинских дронов на две области - Ярославскую и Владимирскую.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение минобороны РФ.

"В течение минувшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным российского ведомства, их ПВО якобы уничтожила три дрона над территорией Ярославской области и один БПЛА - над территорией Владимирской области.

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Напомним, 7 июня в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны России уничтожили или перехватили 28 беспилотников над тремя областями, а также над оккупированным Крымом и Азовским морем.