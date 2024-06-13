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В РФ заявили об уничтожении якобы украинских БПЛА над Ярославской и Владимирской областями

Атака дронів на РФ 13 червня

Министерство обороны РФ заявило о ночной атаке якобы украинских дронов на две области - Ярославскую и Владимирскую.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение минобороны РФ.

"В течение минувшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным российского ведомства, их ПВО якобы уничтожила три дрона над территорией Ярославской области и один БПЛА - над территорией Владимирской области.

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Напомним, 7 июня в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны России уничтожили или перехватили 28 беспилотников над тремя областями, а также над оккупированным Крымом и Азовским морем.

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беспилотник (3637) россия (95652) Минобороны рф (932)


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Та не брешіть - то пташки літали )))
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13.06.2024 08:50 Ответить
Владімірська область. Це вперше така екскурсія. з почином пане Буданов.
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13.06.2024 09:07 Ответить
просто до Владімірської важче всього долетіти, бо треба облітати москву і південну частину московської області, де як раз зосереджено чимало підприємств КТРВ, а отже яке-ніяке ППО там присутнє. Сподіваюсь, що щось таки до Коврова долетіло, бо там не коври роблять. Один тільки "Сигнал" та "дєгтярьова" чого вартують...
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13.06.2024 09:40 Ответить
Цікаво ,чим вони то все знищили.НПЗ чи може аеродромами?
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13.06.2024 09:15 Ответить
сподіваюсь, на "ЯНОС" теж завітали, бо спроба в січні була невдала. А аеродроми там не цікаві, там є більш "жирні" цілі.
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13.06.2024 09:45 Ответить
"Папа сбивает беспилотники"

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13.06.2024 09:17 Ответить
У Владімірській області найцікавіший об'єкт це НВО "Радуга" в тридцяти кілометрах південніше обласного центру.
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13.06.2024 16:16 Ответить
 
 