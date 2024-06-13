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У РФ заявили про знищення нібито українських БПЛА над Ярославською та Володимирською областями

Атака дронів на РФ 13 червня

Міністерство оборони РФ заявило про нічну атаку нібито українських дронів на дві області - Ярославську та Володимирську. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі припинено низку спроб київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

За даними російського відомства, їхня ППО нібито знищила три дрони над територією Ярославської області та один БПЛА над територією Володимирської області.

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Нагадаємо, 7 червня у Міноборони РФ повідомили, що сили протиповітряної оборони Росії знищили або перехопили 28 безпілотників над трьома областями, а також над окупованим Кримом та Азовським морем.

Автор: 

безпілотник (4198) росія (65328) Міноборони рф (708)


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Та не брешіть - то пташки літали )))
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13.06.2024 08:50 Відповісти
Владімірська область. Це вперше така екскурсія. з почином пане Буданов.
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13.06.2024 09:07 Відповісти
просто до Владімірської важче всього долетіти, бо треба облітати москву і південну частину московської області, де як раз зосереджено чимало підприємств КТРВ, а отже яке-ніяке ППО там присутнє. Сподіваюсь, що щось таки до Коврова долетіло, бо там не коври роблять. Один тільки "Сигнал" та "дєгтярьова" чого вартують...
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13.06.2024 09:40 Відповісти
Цікаво ,чим вони то все знищили.НПЗ чи може аеродромами?
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13.06.2024 09:15 Відповісти
сподіваюсь, на "ЯНОС" теж завітали, бо спроба в січні була невдала. А аеродроми там не цікаві, там є більш "жирні" цілі.
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13.06.2024 09:45 Відповісти
"Папа сбивает беспилотники"

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13.06.2024 09:17 Відповісти
У Владімірській області найцікавіший об'єкт це НВО "Радуга" в тридцяти кілометрах південніше обласного центру.
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13.06.2024 16:16 Відповісти
 
 