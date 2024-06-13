У РФ заявили про знищення нібито українських БПЛА над Ярославською та Володимирською областями

Міністерство оборони РФ заявило про нічну атаку нібито українських дронів на дві області - Ярославську та Володимирську.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі припинено низку спроб київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

За даними російського відомства, їхня ППО нібито знищила три дрони над територією Ярославської області та один БПЛА над територією Володимирської області.

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Нагадаємо, 7 червня у Міноборони РФ повідомили, що сили протиповітряної оборони Росії знищили або перехопили 28 безпілотників над трьома областями, а також над окупованим Кримом та Азовським морем.