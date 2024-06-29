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Новости Война
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По всей Украине была тревога из-за взлёта вражеского МиГ-31К (обновлено)

Повітряна тривога

Утром 29 июня 2024 года по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 10.04 актуальная карта тревог была такова:

повітряна тривога зранку 29 червня

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По данным Воздушных сил, тревогу объявили из-за взлета российского МиГ-31К.

по состоянию на 10.58 актуальная карта тревог такова:

відбій тривоги

Автор: 

Воздушные силы (2390) воздушная тревога (804)


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