По всей Украине была тревога из-за взлёта вражеского МиГ-31К (обновлено)
Утром 29 июня 2024 года по всей Украине объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
По состоянию на 10.04 актуальная карта тревог была такова:
По данным Воздушных сил, тревогу объявили из-за взлета российского МиГ-31К.
по состоянию на 10.58 актуальная карта тревог такова:
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