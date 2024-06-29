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ПВО сбила 10 из 10 ударных БПЛА. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 29 июня 2024 года противник атаковал 10 ударными БПЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск (РФ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

В результате боевой работы истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины все 10 "шахедов" сбиты в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей.

Читайте также: Оккупанты запустили "Шахеды" на юге Украины, - Воздушные силы

Робота ППО 29 червня

Автор: 

беспилотник (3727) ПВО (2818) Воздушные силы (2390)


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Слава нашим ППО, та дякуємо
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29.06.2024 07:46 Ответить
Свинорилі кацапи будуть бомжувати, жерти лайно, але витрачати усі гроші на те щоб когось вбити, щось зруйнувати
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29.06.2024 08:24 Ответить
Так держать, козаки!!!
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29.06.2024 09:11 Ответить
Надіюсь, не будинками.
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29.06.2024 10:37 Ответить
Слава нашим захисникам і респект 👍🏼🙏🏼❤️
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29.06.2024 12:56 Ответить
 
 