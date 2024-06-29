ПВО сбила 10 из 10 ударных БПЛА. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 29 июня 2024 года противник атаковал 10 ударными БПЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск (РФ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

В результате боевой работы истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины все 10 "шахедов" сбиты в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей.

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