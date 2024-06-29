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ППО збила 10 з 10 ударних БпЛА. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 29 червня 2024 року противник атакував 10 ударними БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. 

В результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 "шахедів" збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти запустили "Шахеди" на півдні України, - Повітряні сили

Робота ППО 29 червня

Автор: 

безпілотник (4296) ППО (3261) Повітряні сили (2733)


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Слава нашим ППО, та дякуємо
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29.06.2024 07:46 Відповісти
Свинорилі кацапи будуть бомжувати, жерти лайно, але витрачати усі гроші на те щоб когось вбити, щось зруйнувати
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29.06.2024 08:24 Відповісти
Так держать, козаки!!!
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29.06.2024 09:11 Відповісти
Надіюсь, не будинками.
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29.06.2024 10:37 Відповісти
Слава нашим захисникам і респект 👍🏼🙏🏼❤️
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29.06.2024 12:56 Відповісти
 
 