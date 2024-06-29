ППО збила 10 з 10 ударних БпЛА. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 29 червня 2024 року противник атакував 10 ударними БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ (РФ).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
В результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 "шахедів" збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.
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Igor #591922
показати весь коментар29.06.2024 07:46 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Dmitriy Prudko
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Сергей Гусаченко #510886
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