ППО збила 10 з 10 ударних БпЛА. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 29 червня 2024 року противник атакував 10 ударними БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

В результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 "шахедів" збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.

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