По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Зранку 29 червня 2024 року по всій Україні була повітряна тривога. Наразі оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 10.04 актуальна карта тривог була така:

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За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт російського МіГ-31К.

Станом на 10.58 актуальна карта тривог така: