По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)
Зранку 29 червня 2024 року по всій Україні була повітряна тривога. Наразі оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Станом на 10.04 актуальна карта тривог була така:
За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт російського МіГ-31К.
Станом на 10.58 актуальна карта тривог така:
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