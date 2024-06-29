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По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Повітряна тривога

Зранку 29 червня 2024 року по всій Україні була повітряна тривога. Наразі оголошено відбій загрози. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 10.04 актуальна карта тривог була така:

повітряна тривога зранку 29 червня

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За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт російського МіГ-31К.

Станом на 10.58 актуальна карта тривог така:

відбій тривоги

Автор: 

Повітряні сили (2733) повітряна тривога (932)


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