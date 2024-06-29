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30 июня свет будут выключать в течение всех суток, - "Укрэнерго"

Відключення світла

Завтра, 30 июня, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"Завтра, 30 июня, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток.

С 17:00 до 23:00 объем ограничений может быть увеличен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что актуальные графики почасовых отключений можно найти на сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях.

Читайте также: Ситуация со светом зимой будет непростой. Рассматриваем несколько сценариев, однако готовимся к наихудшему, - "Укрэнерго"

Автор: 

энергетика (2566) Укрэнерго (659) отключение света (425)


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Топ комментарии
+5
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29.06.2024 21:02
+3
"Механізм закручування гайок у системі діє тільки в одному напрямку. Його можна призупинити, але не можна відкручувати, щоб не зламати систему." Усі ці довбані гайки по усім напрямкам незабаром луснуть !
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29.06.2024 20:28
+1
Він розпочався не зараз, а тоді коли ти за них проголосував.
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29.06.2024 19:06
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Він розпочався не зараз, а тоді коли ти за них проголосував.
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29.06.2024 19:06 Ответить
А ти за кого голосував?
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29.06.2024 19:09 Ответить
Ну скільки ж можна. Я ж Вам уже казав, за Вас віктор федорович.
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29.06.2024 19:13 Ответить
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29.06.2024 21:21 Ответить
Потужний дев'яностоп'ятиквартальний гумор...
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30.06.2024 08:00 Ответить
Систему Створили не нинішні, а ген всі попередники разом.
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29.06.2024 19:47 Ответить
https://tsn.ua/********/v-minenergo-povidomili-chi-budut-vidklyuchennya-svitla-na-vihidnih-2610036.html
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29.06.2024 19:45 Ответить
А чому Укренерго нам бреше що не експортує електроенергію за кордон? В Молдову( 85% ел енергії іде з України). В Румунію 200МВт потужностей в добу
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29.06.2024 21:34 Ответить
які наразі потужності є в наявності і скільки потрібно для потреб України і визначає баланс.

зі слів Тімченка в 2023 для потреб Україн потрібно було лише 6 ГВт.

наявні потужності, навіть з втратою 20 ГВт складають 36 ГВт.

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30.06.2024 12:42 Ответить
"Механізм закручування гайок у системі діє тільки в одному напрямку. Його можна призупинити, але не можна відкручувати, щоб не зламати систему." Усі ці довбані гайки по усім напрямкам незабаром луснуть !
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29.06.2024 20:28 Ответить
Найефективніший метод рф для примусу населення України до капітуляції - лапами єрмака.
Й для кварталу95 - наживатися на продажі енергії.
Що команда на "відключення по графіку" є на користь рф - видно по відключенням вночі: саме коли у дійсності є залишки енергії.
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29.06.2024 21:01 Ответить
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29.06.2024 21:02 Ответить
Там швидше тариф на 7 грн, на країну та її інтереси їм насрати.
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29.06.2024 21:45 Ответить
У вихідні дні і вночі саме мінімальне споживання електроенергії, а генерація йде безперевно. Куди ви, скоти діваєте все це? На Румунію, так як і зекономлені на вимкненні в буденність Гігавати. А народу парять, що дуже важка ситуація. Ціни задрали гниди і усе без толку.
Пам'ятаю, як при жЮлькі вимикали, тоді навіть війни не було. Висновок - ворують. А людей за лохів тримають, все нижче пригинаючи. І ніхто нічого з цим не поробить, бо залізна відмазка - війна.
Хвора та воровнича влада ні до чого доброго не призведе, окрім війни, розрухи, злиднів та смертів.
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29.06.2024 21:49 Ответить
 
 