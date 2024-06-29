30 июня свет будут выключать в течение всех суток, - "Укрэнерго"
Завтра, 30 июня, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток.
Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
"Завтра, 30 июня, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток.
С 17:00 до 23:00 объем ограничений может быть увеличен", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что актуальные графики почасовых отключений можно найти на сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях.
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+5 Grigor Sten
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зі слів Тімченка в 2023 для потреб Україн потрібно було лише 6 ГВт.
наявні потужності, навіть з втратою 20 ГВт складають 36 ГВт.
Й для кварталу95 - наживатися на продажі енергії.
Що команда на "відключення по графіку" є на користь рф - видно по відключенням вночі: саме коли у дійсності є залишки енергії.
Пам'ятаю, як при жЮлькі вимикали, тоді навіть війни не було. Висновок - ворують. А людей за лохів тримають, все нижче пригинаючи. І ніхто нічого з цим не поробить, бо залізна відмазка - війна.
Хвора та воровнича влада ні до чого доброго не призведе, окрім війни, розрухи, злиднів та смертів.