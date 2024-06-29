30 июня свет будут выключать в течение всех суток, - "Укрэнерго"

Завтра, 30 июня, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"Завтра, 30 июня, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток.

С 17:00 до 23:00 объем ограничений может быть увеличен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что актуальные графики почасовых отключений можно найти на сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях.

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