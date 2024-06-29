30 червня світло вимикатимуть протягом усієї доби, - "Укренерго"
Завтра, 30 червня, заходи обмеження споживання застосовуватимуться протягом усієї доби.
Про це повідомили в "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.
"Завтра, 30 червня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби.
З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що актуальні графіки погодинних відключень можна знайти на сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах.
Топ коментарі
+5 Grigor Sten
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+3 Володимир шева
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+1 Геннадій Геннадійович
показати весь коментар29.06.2024 19:06 Посилання
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зі слів Тімченка в 2023 для потреб Україн потрібно було лише 6 ГВт.
наявні потужності, навіть з втратою 20 ГВт складають 36 ГВт.
Й для кварталу95 - наживатися на продажі енергії.
Що команда на "відключення по графіку" є на користь рф - видно по відключенням вночі: саме коли у дійсності є залишки енергії.
Пам'ятаю, як при жЮлькі вимикали, тоді навіть війни не було. Висновок - ворують. А людей за лохів тримають, все нижче пригинаючи. І ніхто нічого з цим не поробить, бо залізна відмазка - війна.
Хвора та воровнича влада ні до чого доброго не призведе, окрім війни, розрухи, злиднів та смертів.