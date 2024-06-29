30 червня світло вимикатимуть протягом усієї доби, - "Укренерго"

Завтра, 30 червня, заходи обмеження споживання застосовуватимуться протягом усієї доби.

Про це повідомили в "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

"Завтра, 30 червня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби.

З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що актуальні графіки погодинних відключень можна знайти на сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це базовий прогноз". Взимку світла може не бути по 12 годин, – гендиректор Yasno