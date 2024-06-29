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Новини
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30 червня світло вимикатимуть протягом усієї доби, - "Укренерго"

Відключення світла

Завтра, 30 червня, заходи обмеження споживання застосовуватимуться протягом усієї доби.

Про це повідомили в "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

"Завтра, 30 червня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби.

З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що актуальні графіки погодинних відключень можна знайти на сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це базовий прогноз". Взимку світла може не бути по 12 годин, – гендиректор Yasno

Автор: 

енергетика (2611) Укренерго (2716) відключення світла (1093)


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Топ коментарі
+5
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29.06.2024 21:02
+3
"Механізм закручування гайок у системі діє тільки в одному напрямку. Його можна призупинити, але не можна відкручувати, щоб не зламати систему." Усі ці довбані гайки по усім напрямкам незабаром луснуть !
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29.06.2024 20:28
+1
Він розпочався не зараз, а тоді коли ти за них проголосував.
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29.06.2024 19:06
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Він розпочався не зараз, а тоді коли ти за них проголосував.
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29.06.2024 19:06 Відповісти
А ти за кого голосував?
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29.06.2024 19:09 Відповісти
Ну скільки ж можна. Я ж Вам уже казав, за Вас віктор федорович.
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29.06.2024 19:13 Відповісти
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29.06.2024 21:21 Відповісти
Потужний дев'яностоп'ятиквартальний гумор...
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30.06.2024 08:00 Відповісти
Систему Створили не нинішні, а ген всі попередники разом.
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29.06.2024 19:47 Відповісти
https://tsn.ua/********/v-minenergo-povidomili-chi-budut-vidklyuchennya-svitla-na-vihidnih-2610036.html
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29.06.2024 19:45 Відповісти
А чому Укренерго нам бреше що не експортує електроенергію за кордон? В Молдову( 85% ел енергії іде з України). В Румунію 200МВт потужностей в добу
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29.06.2024 21:34 Відповісти
які наразі потужності є в наявності і скільки потрібно для потреб України і визначає баланс.

зі слів Тімченка в 2023 для потреб Україн потрібно було лише 6 ГВт.

наявні потужності, навіть з втратою 20 ГВт складають 36 ГВт.

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30.06.2024 12:42 Відповісти
"Механізм закручування гайок у системі діє тільки в одному напрямку. Його можна призупинити, але не можна відкручувати, щоб не зламати систему." Усі ці довбані гайки по усім напрямкам незабаром луснуть !
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29.06.2024 20:28 Відповісти
Найефективніший метод рф для примусу населення України до капітуляції - лапами єрмака.
Й для кварталу95 - наживатися на продажі енергії.
Що команда на "відключення по графіку" є на користь рф - видно по відключенням вночі: саме коли у дійсності є залишки енергії.
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29.06.2024 21:01 Відповісти
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29.06.2024 21:02 Відповісти
Там швидше тариф на 7 грн, на країну та її інтереси їм насрати.
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29.06.2024 21:45 Відповісти
У вихідні дні і вночі саме мінімальне споживання електроенергії, а генерація йде безперевно. Куди ви, скоти діваєте все це? На Румунію, так як і зекономлені на вимкненні в буденність Гігавати. А народу парять, що дуже важка ситуація. Ціни задрали гниди і усе без толку.
Пам'ятаю, як при жЮлькі вимикали, тоді навіть війни не було. Висновок - ворують. А людей за лохів тримають, все нижче пригинаючи. І ніхто нічого з цим не поробить, бо залізна відмазка - війна.
Хвора та воровнича влада ні до чого доброго не призведе, окрім війни, розрухи, злиднів та смертів.
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29.06.2024 21:49 Відповісти
 
 