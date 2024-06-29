В шахте на Львовщине обрушилась почва, погибли два шахтера, - ОВА

На шахте "Возрождение" в селе Междуречье Червоноградского района сегодня произошла чрезвычайная ситуация: на глубине более 500 метров обвалился грунт. Погибли 37-летний Андрей Кончук и 36-летний Владимир Макогин.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, информация о шахтерах, которые оказались под завалами породы на шахте "Возрождение" в Червоноградском районе, подтвердилась. К сожалению, спасти мужчин не удалось.



Андрей Кончук, 37 лет. На шахте "Возрождение" работал почти 3 года, до того - на шахте "Великомостовская".

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Владимир Макогин, 36 лет. На шахте "Возрождение" работал шесть лет.



Вечная память. Искренние соболезнования родным", - рассказал Козицкий.



