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В шахте на Львовщине обрушилась почва, погибли два шахтера, - ОВА

Шахта

На шахте "Возрождение" в селе Междуречье Червоноградского района сегодня произошла чрезвычайная ситуация: на глубине более 500 метров обвалился грунт. Погибли 37-летний Андрей Кончук и 36-летний Владимир Макогин.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, информация о шахтерах, которые оказались под завалами породы на шахте "Возрождение" в Червоноградском районе, подтвердилась. К сожалению, спасти мужчин не удалось.

Андрей Кончук, 37 лет. На шахте "Возрождение" работал почти 3 года, до того - на шахте "Великомостовская".

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Владимир Макогин, 36 лет. На шахте "Возрождение" работал шесть лет.

Вечная память. Искренние соболезнования родным", - рассказал Козицкий.

Загиблі шахтарі Андрій Кончук та Володимир Макогін

Козицький про обвал на шахті Відродження
Козицький про обвал на шахті Відродження

Автор: 

шахта (961) шахтеры (656) Козицкий Максим (98) Львовская область (2929)


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Это шо, на той шахте было грубое нарушение правил по технике безопасности? Не раскреплены проходы и место добычи?
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29.06.2024 20:36 Ответить
Підпори проходів пішли на ЗСУ?
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29.06.2024 21:01 Ответить
 
 