В шахте на Львовщине обрушилась почва, погибли два шахтера, - ОВА
На шахте "Возрождение" в селе Междуречье Червоноградского района сегодня произошла чрезвычайная ситуация: на глубине более 500 метров обвалился грунт. Погибли 37-летний Андрей Кончук и 36-летний Владимир Макогин.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, информация о шахтерах, которые оказались под завалами породы на шахте "Возрождение" в Червоноградском районе, подтвердилась. К сожалению, спасти мужчин не удалось.
Андрей Кончук, 37 лет. На шахте "Возрождение" работал почти 3 года, до того - на шахте "Великомостовская".
Владимир Макогин, 36 лет. На шахте "Возрождение" работал шесть лет.
Вечная память. Искренние соболезнования родным", - рассказал Козицкий.
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alexandr shamov
показать весь комментарий29.06.2024 20:36 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий29.06.2024 21:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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