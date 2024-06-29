У шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули двоє шахтарів, - ОВА

На шахті "Відродження" у селі Межиріччя Червоноградського району сьогодні сталася надзвичайна ситуація: на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт. Загинули 37-річний Андрій Кончук і 36-річний Володимир Макогін.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, інформація про шахтарів, які опинилися під завалами породи на шахті "Відродження" у Червоноградському районі, підтвердилася. На жаль, врятувати чоловіків не вдалося.



Андрій Кончук, 37 років. На шахті "Відродження" працював майже 3 роки, до того – на шахті "Великомостівська".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Державні шахти на Донеччині залишилися без світла через відсутність договору на постачання електроенергії

Володимир Макогін, 36 років. На шахті "Відродження" працював шість років.



Вічна памʼять. Щирі співчуття рідним", - розповів Козицький.



