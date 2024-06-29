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У шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули двоє шахтарів, - ОВА

Шахта

На шахті "Відродження" у селі Межиріччя Червоноградського району сьогодні сталася надзвичайна ситуація: на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт. Загинули 37-річний Андрій Кончук і 36-річний Володимир Макогін.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, інформація про шахтарів, які опинилися під завалами породи на шахті "Відродження" у Червоноградському районі, підтвердилася. На жаль, врятувати чоловіків не вдалося.

Андрій Кончук, 37 років. На шахті "Відродження" працював майже 3 роки, до того – на шахті "Великомостівська".

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Володимир Макогін, 36 років. На шахті "Відродження" працював шість років.

Вічна памʼять. Щирі співчуття рідним", - розповів Козицький.

Загиблі шахтарі Андрій Кончук та Володимир Макогін

Козицький про обвал на шахті Відродження
Козицький про обвал на шахті Відродження

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шахта (704) шахтарі (538) Козицький Максим (126) Львівська область (2456)


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Это шо, на той шахте было грубое нарушение правил по технике безопасности? Не раскреплены проходы и место добычи?
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29.06.2024 20:36 Відповісти
Підпори проходів пішли на ЗСУ?
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29.06.2024 21:01 Відповісти
 
 