У шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули двоє шахтарів, - ОВА
На шахті "Відродження" у селі Межиріччя Червоноградського району сьогодні сталася надзвичайна ситуація: на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт. Загинули 37-річний Андрій Кончук і 36-річний Володимир Макогін.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, інформація про шахтарів, які опинилися під завалами породи на шахті "Відродження" у Червоноградському районі, підтвердилася. На жаль, врятувати чоловіків не вдалося.
Андрій Кончук, 37 років. На шахті "Відродження" працював майже 3 роки, до того – на шахті "Великомостівська".
Володимир Макогін, 36 років. На шахті "Відродження" працював шість років.
Вічна памʼять. Щирі співчуття рідним", - розповів Козицький.
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alexandr shamov
показати весь коментар29.06.2024 20:36 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Luk Viktor
показати весь коментар29.06.2024 21:01 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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