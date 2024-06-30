Кулеба встретился с главой МИД Армении: говорили о ситуации с безопасностью и углублении отношений

Глава МИД Дмитрий Кулеба в Хорватии провел встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Во время встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном обсудили ситуацию с безопасностью в Европе и на Южном Кавказе... Мы также сосредоточились на путях углубления наших двусторонних отношений и международного сотрудничества, в частности в свете будущего членства Украины в ЕС", - написал Кулеба.

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По словам министра, он поблагодарил Армению за участие в первом Саммите мира в Швейцарии и проинформировал Мирзояна о дальнейшей работе по реализации Формулы мира на пути к справедливому и устойчивому миру в Украине.