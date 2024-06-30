Кулеба встретился с главой МИД Армении: говорили о ситуации с безопасностью и углублении отношений
Глава МИД Дмитрий Кулеба в Хорватии провел встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Об этом Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Во время встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном обсудили ситуацию с безопасностью в Европе и на Южном Кавказе... Мы также сосредоточились на путях углубления наших двусторонних отношений и международного сотрудничества, в частности в свете будущего членства Украины в ЕС", - написал Кулеба.
По словам министра, он поблагодарил Армению за участие в первом Саммите мира в Швейцарии и проинформировал Мирзояна о дальнейшей работе по реализации Формулы мира на пути к справедливому и устойчивому миру в Украине.
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Кулеба - ми вже в курсі, троє у вендиспансер с зранку забрали - я один тут лишився
нехай катається - не він перший тихесенько в ліс, не він останній...
десь з серпня 2021 року - рийте нам в Україні окопи!
і ви знаєте що ті американські падлюки відповіли?
як би ми віділили на ЗСУ 54 млр гривень,
то ми б тоді наприклад не могли бубувати дороги в Україні?
ну не падли?